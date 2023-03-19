Фанаты «Рубина» скандировали «Fan ID — убийца футбола» во время матча с «КАМАЗом»
Болельщики «Рубина» выступили против введения Fan ID в российском футболе.
В субботу во время выездного матча Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (0:0) фанаты казанского клуба скандировали с трибун «Fan ID — убийца футбола».
Также по гостевому сектору стадиона были развешены баннеры соответствующей тематики.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Проще ж орать и свой гонор показывать, чем оформить ID за 5 минут
Вот их безопасность куда важнее, чем 25....40-летних мужиков, заряжающих с трибун всякие непристойные кричалки.