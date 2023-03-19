Фанаты «Рубина» скандировали «Fan ID — убийца футбола» во время матча с «КАМАЗом»

Теги Рубин болельщики Первая лига КАМАЗ Fan ID Футбол

Болельщики «Рубина» выступили против введения Fan ID в российском футболе.

В субботу во время выездного матча Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (0:0) фанаты казанского клуба скандировали с трибун «Fan ID — убийца футбола».

Также по гостевому сектору стадиона были развешены баннеры соответствующей тематики.

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9 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ Кот болотный
Надо было ещё на заборе написа́ть. Проще ж орать и свой гонор показывать, чем оформить ID за 5 минут
Как понимаю если введут закон, клизма с утра и на работу. Ты так же будешь делать. И говорить проще за 5 минут и пошёл на работу. А не гонор показывать и заборах писать?
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aleshon
Ответ Furyus
Фан айди в первую очередь надо было вводить в фигурном катании, т. к. очень много семей с детьми ходят на просмотр соревнований и сами участники соревнований по сути дети и подростки до 18 лет. Вот их безопасность куда важнее, чем 25....40-летних мужиков, заряжающих с трибун всякие непристойные кричалки.
Я против, если введут там Фан ID, то трибуны будут пустыми всегда. Даже на Чемпионате России.
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Pok_Toholo
Ну у болельщиков Рубина fan-id похоже лет 10 назад ввели
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Кот болотный
Надо было ещё на заборе написа́ть.
Проще ж орать и свой гонор показывать, чем оформить ID за 5 минут
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Ilia Ashirov
Уже репетируют перед РПЛ? 😄
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stubborn89
странно, что разрешили баннеры - чувствуется подвох)
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Furyus
Фан айди в первую очередь надо было вводить в фигурном катании, т. к. очень много семей с детьми ходят на просмотр соревнований и сами участники соревнований по сути дети и подростки до 18 лет.
Вот их безопасность куда важнее, чем 25....40-летних мужиков, заряжающих с трибун всякие непристойные кричалки.
+4
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+4
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Anionlook
Так оставайтесь в ФНЛ и не переживайте )
+1
-3
-2
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Nottingham Forecast
Красавцы
+6
-1
+5
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