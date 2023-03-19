Болельщики « » выступили против введения Fan ID в российском футболе.

В субботу во время выездного матча Мелбет Первой лиги с « » (0:0) фанаты казанского клуба скандировали с трибун «Fan ID — убийца футбола».

Также по гостевому сектору стадиона были развешены баннеры соответствующей тематики.

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