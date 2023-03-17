«Рубин» переведет деньги от продажи билетов на игру с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции
«Рубин» переведет деньги от продажи билетов на игру с «Волгой» пострадавшим в Турции.
Решение об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Турции приняло правление казанского клуба.
Матч с «Волгой» состоялся 12 марта. И собрал 5730 зрителей.
На игре был турецкий экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз, который принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции.
Напомним, что в Турции погибло свыше 49 000 человек в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на юго-востоке страны.
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