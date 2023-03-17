«Рубин» переведет деньги от продажи билетов на игру с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции

Теги Рубин премьер-лига Россия происшествия болельщики Первая лига Волга Ульяновск Гекдениз Карадениз деньги Благотворительность Футбол

«Рубин» переведет деньги от продажи билетов на игру с «Волгой» пострадавшим в Турции.

Решение об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Турции приняло правление казанского клуба.

Матч с «Волгой» состоялся 12 марта. И собрал 5730 зрителей.

На игре был турецкий экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз, который принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции.

Напомним, что в Турции погибло свыше 49 000 человек в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на юго-востоке страны.

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16 комментариев

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ильхам ахметзянов
странно конечно....турция отправляет оружие украине...которое убивает наших солдат а мы им помогаем....куда катится мир???на нужды сво перечислите лучше или семьям погибших солдат....
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градус ненависти
Ответ Валерий Иванов
Ну говорить тут о чем? Рубин очнись!!!! В стране много кому есть помогать, а Вы деньги гоните в Турцию! Разве это нормально? Разве в РФ нет больных детей? Разве нет пострадавших от чего либо регионов? Выводить заработанные деньги из страны в условиях СВО это п…
Этническая логика, им муслимы дороже в Турции
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Валерий Иванов
Ну говорить тут о чем? Рубин очнись!!!! В стране много кому есть помогать, а Вы деньги гоните в Турцию! Разве это нормально? Разве в РФ нет больных детей? Разве нет пострадавших от чего либо регионов? Выводить заработанные деньги из страны в условиях СВО это п…
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исянов
инициатива топ, но 2500 рублей едва ли кому-то в турции помогут
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сервисник
Ответ Дмитрий Снегирёв
В бургер кинг за воппер сегодня вечером
Ну хоть одному голодному помогли! Надеюсь хоть рубль от этого пойдёт на благотворительность)
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спортикетт
то есть те кто купит билет поддерживают... ну вы сами поняли что и где
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Дмитрий Снегирёв
Ответ сервисник
На святость не претендую, но вы когда и куда последний раз перечислили?
В бургер кинг за воппер сегодня вечером
+1
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Ильдар Исмагилов
Дотационный клуб который ничего не зарабатывает , ещё и что-то переводит
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сервисник
Ответ Дмитрий Снегирёв
Круто конечно. Но у вас в стране мало приютов и тяжелобольных детей?
На святость не претендую, но вы когда и куда последний раз перечислили?
+3
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сервисник
Ответ Фут.Боль
Переведи им 5 долларов. Найдут применение.
Он их потратил на интернет
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Дмитрий Снегирёв
Круто конечно. Но у вас в стране мало приютов и тяжелобольных детей?
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Фут.Боль
Ответ Титал Телоян
Зачем им 5 долларов???
Переведи им 5 долларов. Найдут применение.
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Титал Телоян
Зачем им 5 долларов???
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Новый тренер ФК Спартак
все 345 рублей?
Ну это же не матч РПЛ. Тут поболее будет.
+4
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Владимир Владимирович
Ответ Новый тренер ФК Спартак
все 345 рублей?
Свяжись с Петросяном, он найдёт тебе работу, талант чтобы не пропал
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Новый тренер ФК Спартак
все 345 рублей?
+2
-6
-4
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