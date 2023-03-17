«Рубин» переведет деньги от продажи билетов на игру с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции

« » переведет деньги от продажи билетов на игру с « » пострадавшим в Турции.

Решение об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Турции приняло правление казанского клуба.

Матч с «Волгой» состоялся 12 марта. И собрал 5730 зрителей.

На игре был турецкий экс-игрок «Рубина» , который принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции.

Напомним, что в Турции погибло свыше 49 000 человек в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на юго-востоке страны.

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