Хавбек «Ростова» Тугарев о 3-м месте: «Держимся за счет дисциплины. Идем своим курсом»

Теги Ростов премьер-лига Россия Роман Тугарев Футбол

Роман Тугарев оценил выступление «Ростова» в текущем сезоне Мир РПЛ.

— Как оцените игру «Ростова» после зимней паузы?

— Постепенно прибавляем. Думаю, все хорошо. Идем своим курсом, по своему плану.

— После поражения от «Урала» и «Локомотива» в чемпионате казалось, что у вас проблемы. Чувствуете себя уверенно в первой тройке?

— Мы сейчас не смотрим в таблицу. Не смотрим, кто впереди нас и позади, какая разница по набранным очкам. Идем от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре.

— За счет чего «Ростов» так удачно проводит нынешний сезон?

— На результат нужно смотреть в конце сезона. Сейчас «Ростов» держится за счет дисциплины. Как говорит наш главный тренер Валерий Георгиевич Карпин, дисциплина — это в первую очередь. И это нам помогает, – сказал хавбек «Ростова».

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7 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Osodj Djhshs
Короче Сеич, давай мы с тобой поговорим, когда ошибки будут не в сторону ростова, а против него) Тем более ростов в этом году играет крайне фигово, так что ему ловить точно нечего, ждать осталось недолго
Давай поговорим.
1. Ростов-Урал.
2. Факел-Ростов.
Можешь начинать разговор. Справишься?
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Osodj Djhshs
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
1. Суть моего вопроса не смог понять? Способностей не хватило? Так с каких пор 10 из 35 это 40%? 2. Ростов пробил 12 пенальти, нелегитивными признаны 2. По остальным 10 какие вопросы? Может ты свою гневную тираду на тех игроков обратишь, что необоснованно фолят в своей штрафной в играх с Ростовом? 3. Из 35 голов "левых" 3. Думаешь я этого не знаю?
Короче Сеич, давай мы с тобой поговорим, когда ошибки будут не в сторону ростова, а против него)
Тем более ростов в этом году играет крайне фигово, так что ему ловить точно нечего, ждать осталось недолго
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Osodj Djhshs
Ростову осталось пробить 2 пенальти для абсолютного рекорда чемпионата России по количеству пенальти...Я забыл,наверно, мастера какого класса собраны в Ростове, что обходят оппонентов как стоячих, очень быстрые и техничные, и какое ростов оказывает давление на защитников, владея мячом по 60-70% времени... Че народ то смешить, всем очевидно что не будь рекордного количества пенальти, никаким ростовом бы на 3 месте даже не пахло А сколько левых голов засчитали? Далеко ходить не надо, сам помнишь, как осипенко ударил рукой по руке вратарю и забил лангович.. А второй мяч снова с пенальти Ты вообще о чем хочешь рассказать, хочешь рассказать что пенальти заслуженные, ростов топ клуб, давит, обыгрывает или что ростову не помогают арбитры как в матче с пари нн где был явный фол, но гол почему-то засчитали?
1. Суть моего вопроса не смог понять? Способностей не хватило? Так с каких пор 10 из 35 это 40%?
2. Ростов пробил 12 пенальти, нелегитивными признаны 2. По остальным 10 какие вопросы? Может ты свою гневную тираду на тех игроков обратишь, что необоснованно фолят в своей штрафной в играх с Ростовом?
3. Из 35 голов "левых" 3. Думаешь я этого не знаю?
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Osodj Djhshs
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
10 из 35 это 40%? Только один вопрос: для чего собственную гениальность столь явно демонстрировать?
Ростову осталось пробить 2 пенальти для абсолютного рекорда чемпионата России по количеству пенальти...Я забыл,наверно, мастера какого класса собраны в Ростове, что обходят оппонентов как стоячих, очень быстрые и техничные, и какое ростов оказывает давление на защитников, владея мячом по 60-70% времени... Че народ то смешить, всем очевидно что не будь рекордного количества пенальти, никаким ростовом бы на 3 месте даже не пахло
А сколько левых голов засчитали? Далеко ходить не надо, сам помнишь, как осипенко ударил рукой по руке вратарю и забил лангович.. А второй мяч снова с пенальти
Ты вообще о чем хочешь рассказать, хочешь рассказать что пенальти заслуженные, ростов топ клуб, давит, обыгрывает или что ростову не помогают арбитры как в матче с пари нн где был явный фол, но гол почему-то засчитали?
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Правильно, Рома, ни в какую таблицу заглядывать не надо. Достаточно просто выигрывать. Например, сегодня в Химках.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Osodj Djhshs
За счет 40% пенальти в общем количестве забитых голов.
10 из 35 это 40%? Только один вопрос: для чего собственную гениальность столь явно демонстрировать?
+4
-2
+2
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Osodj Djhshs
За счет 40% пенальти в общем количестве забитых голов.
+1
-7
-6
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