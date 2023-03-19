Хавбек «Ростова» Тугарев о 3-м месте: «Держимся за счет дисциплины. Идем своим курсом»
Роман Тугарев оценил выступление «Ростова» в текущем сезоне Мир РПЛ.
— Как оцените игру «Ростова» после зимней паузы?
— Постепенно прибавляем. Думаю, все хорошо. Идем своим курсом, по своему плану.
— После поражения от «Урала» и «Локомотива» в чемпионате казалось, что у вас проблемы. Чувствуете себя уверенно в первой тройке?
— Мы сейчас не смотрим в таблицу. Не смотрим, кто впереди нас и позади, какая разница по набранным очкам. Идем от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре.
— За счет чего «Ростов» так удачно проводит нынешний сезон?
— На результат нужно смотреть в конце сезона. Сейчас «Ростов» держится за счет дисциплины. Как говорит наш главный тренер Валерий Георгиевич Карпин, дисциплина — это в первую очередь. И это нам помогает, – сказал хавбек «Ростова».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
1. Ростов-Урал.
2. Факел-Ростов.
Можешь начинать разговор. Справишься?
Тем более ростов в этом году играет крайне фигово, так что ему ловить точно нечего, ждать осталось недолго
2. Ростов пробил 12 пенальти, нелегитивными признаны 2. По остальным 10 какие вопросы? Может ты свою гневную тираду на тех игроков обратишь, что необоснованно фолят в своей штрафной в играх с Ростовом?
3. Из 35 голов "левых" 3. Думаешь я этого не знаю?
А сколько левых голов засчитали? Далеко ходить не надо, сам помнишь, как осипенко ударил рукой по руке вратарю и забил лангович.. А второй мяч снова с пенальти
Ты вообще о чем хочешь рассказать, хочешь рассказать что пенальти заслуженные, ростов топ клуб, давит, обыгрывает или что ростову не помогают арбитры как в матче с пари нн где был явный фол, но гол почему-то засчитали?