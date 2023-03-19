Хавбек «Ростова» Тугарев о 3-м месте: «Держимся за счет дисциплины. Идем своим курсом»

оценил выступление «Ростова» в текущем сезоне Мир .

— Как оцените игру «Ростова» после зимней паузы?

— Постепенно прибавляем. Думаю, все хорошо. Идем своим курсом, по своему плану.

— После поражения от «Урала» и «Локомотива» в чемпионате казалось, что у вас проблемы. Чувствуете себя уверенно в первой тройке?

— Мы сейчас не смотрим в таблицу. Не смотрим, кто впереди нас и позади, какая разница по набранным очкам. Идем от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре.

— За счет чего «Ростов» так удачно проводит нынешний сезон?

— На результат нужно смотреть в конце сезона. Сейчас «Ростов» держится за счет дисциплины. Как говорит наш главный тренер Валерий Георгиевич Карпин, дисциплина — это в первую очередь. И это нам помогает, – сказал хавбек « ».

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