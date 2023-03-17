Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов. Форвард «Сити» сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов после пента-трика.

Нападающий «Манчестер Сити» забил 5 голов в ответном матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» (7:0).

Норвежец опередил форварда «Наполи» Виктора Осимхена, нападающего «Реала» Карима Бензема и хавбека «Интера» Хакана Чалханоглу.

Опрос

Кто выиграет ЛЧ?
19322 голосa
Реал
28%
Реал
Челси
5%
Челси
Манчестер Сити
23%
Манчестер Сити
Бавария
18%
Бавария
Милан
4%
Милан
Наполи
18%
Наполи
Интер
2%
Интер
Бенфика
2%
Бенфика

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Arsenii Cherkasov
А Месси???
чемпион мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arsenii Cherkasov
Ответ Игорь Климов
Лео Месси был признан лучшим игроком на Чемпионате Мира.
И?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Alibi Tasbau
Пусть забьет 10, все равно не переплюнет его
и переплюнет и заплюет 🤣🤣
камень
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Arsenii Cherkasov
А Месси???
Лео Месси был признан лучшим игроком на Чемпионате Мира.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Холанд полностью заслужил!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibi Tasbau
Ответ hedgehog111
Комментарий удален модератором
Пусть забьет 10, все равно не переплюнет его
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Arsenii Cherkasov
А Месси???
пешеход ...
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ DolJun
пепу дайте тренера недели за замену холанда
полностью согласен с вами 👍
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ rigobersong
Все понимают, без Пепа не было бы этих 5 голов в ПО ЛЧ:) Странно слышать обвинения завистников о том, что Пеп его заменил, что же тогда у Сафа и Анчелотки никто 5 не забивал?:) Меняли раньше времени?:))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Дмитрий Снегирёв
Неожиданно однако
так все было ожидаемо!
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
но по вине Пепа лишила Холланда возможности побить рекорд, а может и больше!
все таки как же пепси тянут ща уши! позорное явление.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arsenii Cherkasov
А Месси???
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Пеп хозяин хейтеров спортса:))
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Пеп доминатор, унижает всех хейтеров:))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
пепу дайте тренера недели за замену холанда
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Все понимают, без Пепа не было бы этих 5 голов в ПО ЛЧ:) Странно слышать обвинения завистников о том, что Пеп его заменил, что же тогда у Сафа и Анчелотки никто 5 не забивал?:) Меняли раньше времени?:))
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Тот случай, когда сложнее найти других кандидатов)
Холланд - монстр, будет интересно посмотреть на него против Баварии
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Миллер
Главное здоровья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Donskoy
Я не в шоке!!!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Специальный выпуск
Все знали об этом
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Снегирёв
Неожиданно однако
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий