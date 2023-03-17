Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов. Форвард «Сити» сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом»
Эрлинг Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов после пента-трика.
Нападающий «Манчестер Сити» забил 5 голов в ответном матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» (7:0).
Норвежец опередил форварда «Наполи» Виктора Осимхена, нападающего «Реала» Карима Бензема и хавбека «Интера» Хакана Чалханоглу.
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камень
все таки как же пепси тянут ща уши! позорное явление.
Холланд - монстр, будет интересно посмотреть на него против Баварии