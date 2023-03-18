Защитник «Урала» Филипенко перед «Динамо»: «Уверены в своих силах. Хотим продлить беспроигрышную серию как можно дольше»
Егор Филипенко высказался в преддверии субботнего матча «Урала» с «Динамо» в Мир РПЛ.
Беспроигрышная серия екатеринбуржцев во всех турнирах составляет 16 матчей.
«Однозначно «Динамо» — очень серьезный соперник. Но мы хотим победить и двигаться дальше. Главное – перевести дух после кубковой игры со «Спартаком», восстановиться и подготовиться к встрече с динамовцами.
В любом случае мы уверены в своих силах, рады, что так долго не проигрываем, и хотим продлить эту серию как можно дольше. Поэтому надо максимально серьезно подготовиться к матчу с «Динамо» и отыграть с предельной концентрацией от первой до последней минуты», – сказал защитник «Урала».
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