Защитник «Урала» Филипенко перед «Динамо»: «Уверены в своих силах. Хотим продлить беспроигрышную серию как можно дольше»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Егор Филипенко Футбол

Егор Филипенко высказался в преддверии субботнего матча «Урала» с «Динамо» в Мир РПЛ.

Беспроигрышная серия екатеринбуржцев во всех турнирах составляет 16 матчей.

«Однозначно «Динамо» — очень серьезный соперник. Но мы хотим победить и двигаться дальше. Главное – перевести дух после кубковой игры со «Спартаком», восстановиться и подготовиться к встрече с динамовцами.

В любом случае мы уверены в своих силах, рады, что так долго не проигрываем, и хотим продлить эту серию как можно дольше. Поэтому надо максимально серьезно подготовиться к матчу с «Динамо» и отыграть с предельной концентрацией от первой до последней минуты», – сказал защитник «Урала».

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4 комментария

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RLVedter
Удачи Уралу, приятно наблюдать за командой.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Кино Музыка
Все больше не понимаю, почему у Гончаренко не получилось в ЦСКА. Все ведь было отлично, команда шла на подъем. Реал (!!!) обыграли дважды. И вдруг случился какой-то фактор Икс и все рухнуло. В чем фактор Икс?
Подозреваю, он неуравновешенный ( немножко псих) и сломался. Его я близко не знаю, поэтому не утверждаю.
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Кино Музыка
Все больше не понимаю, почему у Гончаренко не получилось в ЦСКА. Все ведь было отлично, команда шла на подъем. Реал (!!!) обыграли дважды. И вдруг случился какой-то фактор Икс и все рухнуло. В чем фактор Икс?
0
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Valentin Kompaneytsev
Урал преобразился до неузнаваемости. Динамо после успеха с Зенитом на подъёме. Игра с Динамо подозреваю будет весьма интересной.
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