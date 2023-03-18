Защитник «Урала» Филипенко перед «Динамо»: «Уверены в своих силах. Хотим продлить беспроигрышную серию как можно дольше»

высказался в преддверии субботнего матча «Урала» с «Динамо» в Мир .

Беспроигрышная серия екатеринбуржцев во всех турнирах составляет 16 матчей.

«Однозначно « » — очень серьезный соперник. Но мы хотим победить и двигаться дальше. Главное – перевести дух после кубковой игры со «Спартаком», восстановиться и подготовиться к встрече с динамовцами.

В любом случае мы уверены в своих силах, рады, что так долго не проигрываем, и хотим продлить эту серию как можно дольше. Поэтому надо максимально серьезно подготовиться к матчу с «Динамо» и отыграть с предельной концентрацией от первой до последней минуты», – сказал защитник « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас