«Урал» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 14:15

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал онлайны Футбол

«Динамо» сыграет в гостях с «Уралом» в 20-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Урал – Динамо
Дата проведения
18 марта, 14.15, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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8 комментариев

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Нейтральный критик
Ответ Назар Игорь
Самый непредсказуемый матч тура. Урал набрал хороший ход, Динамо после победы над Зенитом тоже должно взбодриться.
Что-то подсказывает, что динамовцы будут вялые и перегоревшие после сложного матча.
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verhowen
Динамо, только победа!!!
Хочется увидеть, интересную и результативную игру.
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Виталии Пархоменко
Ответ Роман Федоров
Думаю что многим этот матч будет интересен , в смысле сравнения игры двух команд . Самое главное это то что обе команды сейчас в хорошем настроении, и будут играть только на победу. Тем интереснее будет игра. Главное чтобы без травм, и судейских ошибок. Удачи Динамо!!!
Рома привет! Сегодня без Кукуляка)))
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Виталии Пархоменко
Ответ Валера Синюков
В 14-15 играем с Уралом, в 13-00 матч за бронзовые медали с Водником, но Матч ТВ показывает игру регулярного чемпионата по мини футболу между Тюмень и Гинерация, позорный канал!
Привет Валера! К сожалению да, когда какой-нибудь интерессный матч идет, будь по футболу или по хоккею, какую-то шляпу показывают вместо хорошего матча. Уралвагонмаш Гончаренко разыгрался! У кого смарт тв есть, выводите через телефон. Ну как выход. Сегодня Динамо не фаворит!!!
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Роман Федоров
Думаю что многим этот матч будет интересен , в смысле сравнения игры двух команд . Самое главное это то что обе команды сейчас в хорошем настроении, и будут играть только на победу. Тем интереснее будет игра.
Главное чтобы без травм, и судейских ошибок.
Удачи Динамо!!!
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Pilgui 1970
Игра будет очень сложная....Верим в ДИНАМО!Только ПОБЕДА!
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Валера Синюков
В 14-15 играем с Уралом, в 13-00 матч за бронзовые медали с Водником, но Матч ТВ показывает игру регулярного чемпионата по мини футболу между Тюмень и Гинерация, позорный канал!
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Назар Игорь
Самый непредсказуемый матч тура. Урал набрал хороший ход, Динамо после победы над Зенитом тоже должно взбодриться.
+4
-1
+3
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