«Урал» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 14:15
«Динамо» сыграет в гостях с «Уралом» в 20-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 18 марта, 14.15, «Екатеринбург-Арена»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Хочется увидеть, интересную и результативную игру.
Главное чтобы без травм, и судейских ошибок.
Удачи Динамо!!!