«Шахтер» повторил антирекорд плей-офф ЛЕ по самому крупному поражению, проиграв «Фейеноорду» 1:7

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Нидерланды Фейеноорд Лига Европы УЕФА рекорды Футбол

«Шахтер» повторил антирекорд по самому крупному поражению в плей-офф Лиги Европы.

Украинская команда проиграла «Фейеноорду» в ответном матче 1/8 финала (1:7, первая игра – 1:1). Ни одна команда с момента основания ЛЕ в 2009 году не проигрывала матч плей-офф с более крупным счетом.

Поражение с разницей в 6 мячей – повторение антирекорда турнира. В 2017 году АЗ уступил «Лиону» со счетом 1:7, а в 2016-м «Рапид» проиграл «Валенсии» (0:6).

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28 комментариев

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Максим Черкашин
Бывает, клуб в очень специфических условиях находится. Когда Ренн прошли уже было круто.😎
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Екн Лор
Ответ Dimario
Показали польскому гранду его место, бгг
Боюсь спросить, где тогда место российских грандов?
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Sobachkin
МатчТВ не показал матч и не рассказал... Спорт ж вне политики...
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Крыс Пол
А ведь будь Шахтер в составе ДНР, то и не было бы такого позора. Спокойно играли бы на первенство области.
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Nikita Voytenko
Ответ Александра Александрова
Зигуют как раз в рейхе ! Или ты Одессу забыл и 100 сожженых нациками ?
Как Рогозин зигуют?) или как на z-концертах?) а по поводу Одессы — погугли «группа 2 мая», разберешься — обращайся)
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Екн Лор
Ответ Ювенский Туринтус
Продолжай. Твои комменты идеально характеризуют культурный уровень патриотов
Это не патриот, это пУтриот
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Александра Александрова
Ответ Nikita Voytenko
Ну, хоть не в рейх, справились лучше некоторых)
Зигуют как раз в рейхе ! Или ты Одессу забыл и 100 сожженых нациками ?
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Nikita Voytenko
Ответ Александра Александрова
Благодаря вам р.ко.опам , вам оставили самую развитую страну после развала СССР , а вы ее превратили в непонятно что !
Ну, хоть не в рейх, справились лучше некоторых)
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Nikita Voytenko
Ответ psixyec
Мыкола, иди отдохни.
Psixyec udu p0s i)))0)))
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Dimario
Показали польскому гранду его место, бгг
+7
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Александра Александрова
Ответ Nikita Voytenko
Какое же тут совпадение? Просто украинский футбол убит второй раз за десятилетие. Благодаря, ну, ясно кому и чему.
Благодаря вам р.ко.опам , вам оставили самую развитую страну после развала СССР , а вы ее превратили в непонятно что !
+2
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Ювенский Туринтус
Ответ Растиньяк
прекрати жрать говно
Продолжай. Твои комменты идеально характеризуют культурный уровень патриотов
+1
-1
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The Best
Ну так по факту Фейенорд сильнее украинской команды,в чемпионате идут на первом месте.Вообще комментарии про Шахтёр читать смешно на спортсе,когда они побеждают то местные эксперды орут что это лучшая команда восточной Европы а когда проигрывают то сразу начинается петушиный помёт.
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Растиньяк
Ответ Ювенский Туринтус
Праздник только для гойдоносцев, у которых стало очень мало хороших новостей с фронта. Приходится побираться
прекрати жрать говно
+10
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Подкат Мальдини
И зачем это все писать? Можно подумать горняков команда из рф обыграла и вы радуетесь ! Идите лучше настраивайтесь на Афганистан !!!

Скоро нам будут бананы кидать, а не бразильцам
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Ювенский Туринтус
Ответ Растиньяк
Там еще зина обосралась, прямо праздник какой то для хлопцив
Праздник только для гойдоносцев, у которых стало очень мало хороших новостей с фронта. Приходится побираться
+4
-10
-6
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Born is the King
Ахахах
+2
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psixyec
Ответ Nikita Voytenko
Какое же тут совпадение? Просто украинский футбол убит второй раз за десятилетие. Благодаря, ну, ясно кому и чему.
Мыкола, иди отдохни.
+2
-2
0
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Растиньяк
Там еще зина обосралась, прямо праздник какой то для хлопцив
+20
-7
+13
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Nikita Voytenko
Ответ psixyec
Когда Шахтёр принадлежал Донецку, горняки обыгрывали Реал, выигрывали еврокубки. Как переехали в Варшаву – одни позоры. Совпадение? Не думаю.
Какое же тут совпадение? Просто украинский футбол убит второй раз за десятилетие. Благодаря, ну, ясно кому и чему.
+4
-4
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Растиньяк
🐷🐷-хнык, хнык
+8
-2
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dr. cage
Ответ psixyec
Когда Шахтёр принадлежал Донецку, горняки обыгрывали Реал, выигрывали еврокубки. Как переехали в Варшаву – одни позоры. Совпадение? Не думаю.
Никаких совпадений.. Такова участь манкуртов..
+8
-3
+5
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Саша Петров
В руину на польском гурнике поместилось столько же, сколько и в спартак. Мне спать пора, завтра к 1 уроку. Всем сладких снов.
+5
-4
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Алексей Туроверов
Польский Шахтер ужасно сыграл в этом матче. И Мудрик бы не помог.
+2
-2
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уркунде
Щас бы жадсона, илсиньо, виллиана...
0
-1
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