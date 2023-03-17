«Шахтер» повторил антирекорд плей-офф ЛЕ по самому крупному поражению, проиграв «Фейеноорду» 1:7

« » повторил антирекорд по самому крупному поражению в плей-офф .

Украинская команда проиграла « » в ответном матче 1/8 финала (1:7, первая игра – 1:1). Ни одна команда с момента основания ЛЕ в 2009 году не проигрывала матч плей-офф с более крупным счетом.

Поражение с разницей в 6 мячей – повторение антирекорда турнира. В 2017 году АЗ уступил «Лиону» со счетом 1:7, а в 2016-м «Рапид» проиграл «Валенсии» (0:6).

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