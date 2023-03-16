Рамос получил травму в тренировочном матче с молодежкой «ПСЖ»

получил повреждение на тренировке « ».

Защитник травмировался во время утренней игры с молодежной командой. Он досрочно покинул занятие, на его позиции матч доиграл хавбек Уоррен Заир-Эмери.

В текущем сезоне испанец провел 24 матча в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

19 марта «ПСЖ» встретится с «Ренном» в чемпионате Франции, начало – в 19:05 по московскому времени.

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