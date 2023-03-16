Пеп Гвардиола: «Наполи» – сильнейшая команда Европы в этом году, возможно. Они очень близки к «Арсеналу»

считает «Наполи» и « » сильнейшими командами Европы.

– Я прожил в Италии два года, у меня там до сих пор много друзей, особенно в Брешии. Передаю привет Эдо Пиовани (менеджер «Брешии» – Sports.ru).

В этом году « » – сильнейшая команда Европы с точки зрения игры, возможно. Они очень близки к «Арсеналу». « » и « » вернулись. Это очень приятно.

В АПЛ работает Роберто Де Дзерби, который многое меняет в английском футболе. Его команда показывает чудесный футбол. Раньше в Англии такого не было, но он делает это.

Все хорошее, что происходит в Италии, делает меня счастливым.

– Может быть, когда-нибудь поработаете в Италии?

– Думаю, я лучше просто приеду в отпуск, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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