Пеп Гвардиола: «Наполи» – сильнейшая команда Европы в этом году, возможно. Они очень близки к «Арсеналу»
Пеп Гвардиола считает «Наполи» и «Арсенал» сильнейшими командами Европы.
– Я прожил в Италии два года, у меня там до сих пор много друзей, особенно в Брешии. Передаю привет Эдо Пиовани (менеджер «Брешии» – Sports.ru).
В этом году «Наполи» – сильнейшая команда Европы с точки зрения игры, возможно. Они очень близки к «Арсеналу». «Интер» и «Милан» вернулись. Это очень приятно.
В АПЛ работает Роберто Де Дзерби, который многое меняет в английском футболе. Его команда показывает чудесный футбол. Раньше в Англии такого не было, но он делает это.
Все хорошее, что происходит в Италии, делает меня счастливым.
– Может быть, когда-нибудь поработаете в Италии?
– Думаю, я лучше просто приеду в отпуск, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого
«У Марадоны не вышло то, что удалось Хвиче». Репортаж из счастливого Неаполя
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/h2h/50080/50051/
хотя бы на уровне жеребьёвки