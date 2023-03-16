Пеп Гвардиола: «Наполи» – сильнейшая команда Европы в этом году, возможно. Они очень близки к «Арсеналу»

Теги Интер Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Наполи Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Пеп Гвардиола считает «Наполи» и «Арсенал» сильнейшими командами Европы.

– Я прожил в Италии два года, у меня там до сих пор много друзей, особенно в Брешии. Передаю привет Эдо Пиовани (менеджер «Брешии» – Sports.ru).

В этом году «Наполи» – сильнейшая команда Европы с точки зрения игры, возможно. Они очень близки к «Арсеналу». «Интер» и «Милан» вернулись. Это очень приятно.

В АПЛ работает Роберто Де Дзерби, который многое меняет в английском футболе. Его команда показывает чудесный футбол. Раньше в Англии такого не было, но он делает это.

Все хорошее, что происходит в Италии, делает меня счастливым.

– Может быть, когда-нибудь поработаете в Италии?

– Думаю, я лучше просто приеду в отпуск, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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38 комментариев

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ya_za_ac_milan
В Италии только 1 клуб потянет запросы Гвардиолы- это Ювентус. Если абстрагироваться от денег то ему подошёл бы Наполи. В Наполи мощный коллектив собрался, правда скорей всего летом он будет распродан.
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Nekitruban
Возможно, но Наполи пока ни у кого не выиграл, посмотрим в следующем раунде ЛЧ
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Andria Managadze
в лч Барселона когда с Реалом играл всегда их обыгрывали вспомни хотя бы комбинацию Бускеца и Месси на Бернабеу
минимально 2-1 ответка 2-2 с симуляцией Алвеса когда Пепе удалили
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⚽️Juve⚽️
Ответ Under
меж тем у буков Сити 2.75 Бавария 3.9 Реал 6.8 Наполи 7 дерзайте
Думаю или Реал или Наполи . У них классная игра . Сити хромает и не так хорош как раньше , Бавария тоже в этом сезоне ничего выдающегося
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virtus.montella
Ответ Under
меж тем у буков Сити 2.75 Бавария 3.9 Реал 6.8 Наполи 7 дерзайте
Бавария наиболее по характеру в этом году ближе к победе в ЛЧ
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Someone from Internet
Ответ Nico Boi
у меня ощущение что такой Наполи легко раскатает Арсенал
Ну, тульский да, раскатает. А вот лондонский размажет их.
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Patriarkh Kirill
Наполи сейчас действительно сильная команда. Лучано сделал машину. Но, давайте трезво смотреть на вещи. Есть Бавария, Реал, Сити. Конечно хочется хэппи энда Наполи, но ЛЧ не смогут наверное взять. Как тут один пользователь верно отметил, коэффициент 7 на Наполи. Во всяком случае буду болеть за Наполи.
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Олег М
Ответ bulldozer
Было бы здорово, если бы в полуфиналах оказались именно эти 4 команды. Без пассажиров.
По мне - та же Бенфика совсем не пассажир. Этакая тёмная лошадка. Обратите внимание как она идёт по сезону во всех турнирах☝️
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Олег М
Увидеть бы Гвардиолу в Роме или Наполи...
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Under
Ответ Andria Managadze
в лч Барселона когда с Реалом играл всегда их обыгрывали вспомни хотя бы комбинацию Бускеца и Месси на Бернабеу
2/8, так себе всегда
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/h2h/50080/50051/
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Under
Ответ bulldozer
Было бы здорово, если бы в полуфиналах оказались именно эти 4 команды. Без пассажиров.
опять же, чисто математически крайне малые шансы
хотя бы на уровне жеребьёвки
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Andria Managadze
Ответ Руслан Мамедрзаев
пусть в Лч обыграть попробуют ,один раз с топовым составом со скрипом прошли и все ,Реал в Лч эта другая команда
в лч Барселона когда с Реалом играл всегда их обыгрывали вспомни хотя бы комбинацию Бускеца и Месси на Бернабеу
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Zhenya Vishnevskiy
Ответ f0rmoceft
А Сити не конкурент ?
А Сити не конкурент.
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bulldozer
Ответ Under
меж тем у буков Сити 2.75 Бавария 3.9 Реал 6.8 Наполи 7 дерзайте
Было бы здорово, если бы в полуфиналах оказались именно эти 4 команды. Без пассажиров.
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Andria Managadze
может быть их только Барселона обыгрывает как обычно??
пусть в Лч обыграть попробуют ,один раз с топовым составом со скрипом прошли и все ,Реал в Лч эта другая команда
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Under
Ответ f0rmoceft
Так каждый год у букеров, но Реал все равно побеждает
если ты такой умный, отчего небогатый? (с)
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Joey Ramone
Конечно, в Италии тебе вагон денег не отгрузят на трансферы - придётся талант проявлять. Это не для лысого.
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f0rmoceft
Ответ Эд
Реал и Бавария сейчас самые сильные команды
А Сити не конкурент ?
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f0rmoceft
Ответ Under
меж тем у буков Сити 2.75 Бавария 3.9 Реал 6.8 Наполи 7 дерзайте
Так каждый год у букеров, но Реал все равно побеждает
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Ashot Kafka
Ответ demai
Истинное отношение Гвардиолы к Серии А показывает нежелание там поработать
так сам чемп может ему и симпатичен, но там нет команд, которые могли бы финансово его требования потянуть
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miguel_diaz
Эта черта Пепа возносить команды с бюджетом в разы меньше твоего выглядит смешно. Типа так играют,что нам до их уровня не дойти. Арсеналу шарики в каждом интервью облизывает. Да хороши,а ты нахер нужен с безразмерной кучей бабла?))) Приговаривать как те или иные хороши? )))
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Эд
Реал и Бавария сейчас самые сильные команды
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MinkoffS
Ответ demai
Истинное отношение Гвардиолы к Серии А показывает нежелание там поработать
Мне кажется, что он после МС или на пенсию уйдёт, или в сборную.
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кроссовер Айверсона
Ответ Nico Boi
у меня ощущение что такой Наполи легко раскатает Арсенал
Наполи даже слабейшему Ливерпулю за последние 5 лет влетел 0:2
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lizarazu
После Италии Пеп на пенсию и уйдет наверное. Вот только какую команду выберет? 🤔
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