«Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Наполи» впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Команда Лучано Спаллетти по сумме двух матчей (2:0, 3:0) обыграла «Айнтрахт» в 1/8 финала.
Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.
У Осимхена 51 гол за 90 матчей в «Наполи». В 2023 году он забил 13 раз за 14 игр
Анчелотти номер 1, но вот на второе место можно много кого поставить
думал, что Наполи минимум до четвертьфинала доходил
Наверно в 2012 были ближе всего к четвертьфиналу, когда выиграли первый матч в 1/8 у Челси 3-1
Всегда появляются такие клубы которые удивляют и впечатляют, «Наполи», когда был «Аякс», сейчас ещё «Бенфика» здесь. ЛЧ ♥
Марадона - нуепанна, не успел