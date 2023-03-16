«Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

« » впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионов.

Команда Лучано Спаллетти по сумме двух матчей (2:0, 3:0) обыграла « » в 1/8 финала.

Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.

У Осимхена 51 гол за 90 матчей в «Наполи». В 2023 году он забил 13 раз за 14 игр