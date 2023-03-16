«Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Теги Айнтрахт Франкфурт Лучано Спаллетти бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

«Наполи» впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Команда Лучано Спаллетти по сумме двух матчей (2:0, 3:0) обыграла «Айнтрахт» в 1/8 финала.

Никогда прежде ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.

У Осимхена 51 гол за 90 матчей в «Наполи». В 2023 году он забил 13 раз за 14 игр

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33 комментария

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Хасбулат Махаев
Ответ Illia Gray
Саррибол ничего не взял, тут он точно лишний. У Раньери только апл с Лестером, но да, очень мощное, соглы. Но даже этого маловато будет. ДонФабио единственный кто может побороться за первое место с Папой Карло, больно уж у него регалии мощные. У Джованни Трапаттони вроде как ЧМ06? На клубном вроде ток со старой синьорой потусился, тоже хороший кандидат. Конте однозначно хорош, Апл брал и Скудетто с двумя разными командами. А что там у Пранделли? Я бы ещё выделил чемпиона Европы и победителя апл и серии а, забыл имя. Иииииии ещеееее того тренера который брал лч в конце 80-х с миланом, вечно с сигарой и темных очках
ЧМ-2006 было с Марчелло Липпи 👍
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Illia Gray
Ответ Illia Gray
Саррибол ничего не взял, тут он точно лишний. У Раньери только апл с Лестером, но да, очень мощное, соглы. Но даже этого маловато будет. ДонФабио единственный кто может побороться за первое место с Папой Карло, больно уж у него регалии мощные. У Джованни Трапаттони вроде как ЧМ06? На клубном вроде ток со старой синьорой потусился, тоже хороший кандидат. Конте однозначно хорош, Апл брал и Скудетто с двумя разными командами. А что там у Пранделли? Я бы ещё выделил чемпиона Европы и победителя апл и серии а, забыл имя. Иииииии ещеееее того тренера который брал лч в конце 80-х с миланом, вечно с сигарой и темных очках
Перепутал Трапатонни с Липпи. А Пранделли вообще мимо. Вспомнил Манчини и Ариго Сакки
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Illia Gray
Ответ eple
А Сарри? Раньери? Капелло? Трапаттони? Конте? Пранделли? Анчелотти номер 1, но вот на второе место можно много кого поставить
Саррибол ничего не взял, тут он точно лишний. У Раньери только апл с Лестером, но да, очень мощное, соглы. Но даже этого маловато будет. ДонФабио единственный кто может побороться за первое место с Папой Карло, больно уж у него регалии мощные. У Джованни Трапаттони вроде как ЧМ06? На клубном вроде ток со старой синьорой потусился, тоже хороший кандидат. Конте однозначно хорош, Апл брал и Скудетто с двумя разными командами. А что там у Пранделли? Я бы ещё выделил чемпиона Европы и победителя апл и серии а, забыл имя. Иииииии ещеееее того тренера который брал лч в конце 80-х с миланом, вечно с сигарой и темных очках
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Hans Castorp
Наполи и Спаллетти могут повторить сказку Порту и Маура
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eple
Ответ Marcus-light
Спалетти всё-таки лучший итальянский тренер посла Анчи. Сколько помоев человек съел, кого только выше не ставили, а по факту везде поработал, везде был хорош, и наконец нашёл свою команду. Правда с Де Лаурентисом, уверен, не задержится
А Сарри? Раньери? Капелло? Трапаттони? Конте? Пранделли?
Анчелотти номер 1, но вот на второе место можно много кого поставить
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nikitosdaipoltos
ого) эта новость удивила
думал, что Наполи минимум до четвертьфинала доходил
Наверно в 2012 были ближе всего к четвертьфиналу, когда выиграли первый матч в 1/8 у Челси 3-1
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slatar99
Ответ Marcus-light
Спалетти всё-таки лучший итальянский тренер посла Анчи. Сколько помоев человек съел, кого только выше не ставили, а по факту везде поработал, везде был хорош, и наконец нашёл свою команду. Правда с Де Лаурентисом, уверен, не задержится
После Анчелотти вы имеете в виду за всю историю или в 2010-х? Если первое - даже комментировать смешно) если второе - есть Аллегри со скудетто с Миланом и двумя финалами ЛЧ - пока Спалетти даже близко не подобрался к нему)
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Покерный Футбол
Ответ зак
Наполи- Реал шикарный матч был бы))
Лучше на стадии 1/2, Наполи вряд ли справится с Реалом,,а хочется чтобы Наполи хотя бы в четверку ЛЧ зашел,по игре заслужили быть минимум в ТОП 4 лучших команд Европы этого сезона.
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nugoboss
Надеюсь это не конец ещё, думаю Наполи будет в полуфинале.
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В Питере Пять
Ответ Marcus-light
Спалетти всё-таки лучший итальянский тренер посла Анчи. Сколько помоев человек съел, кого только выше не ставили, а по факту везде поработал, везде был хорош, и наконец нашёл свою команду. Правда с Де Лаурентисом, уверен, не задержится
Везде хорош, но с трофеями беда. Хотя кто знает, может и Интер бы привёл к чемпионству. С Ромой сложнее конечно.
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Жаргал Шадапов
Ответ зак
Наполи- Реал шикарный матч был бы))
Да с эпичным вылетом Сити
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Dixon010
при удачной жеребьевке можно и до финала дойти, а там чем черт не шутит. Тем более состав плей-офф в этом году не самый сильный
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Yri Yrov
Ответ Фут.Боль
Я бы предпочёл Наполи-Сити)
у Сити лишь аура особенности , таковым они не являються скока бы там у них млрд не было, а. Реал являеться
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Iamliam
Реал - Наполи шикарная была бы пара!
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Человек1991
Италия вперёд ) Наполи , Милан , Интер могут втроём и в полуфинал пробиться)
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трахтенберг месть коней
Вот что Осимхен животворящий делает
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Cruel Snake
ЛЧ прекрасна 👌
Всегда появляются такие клубы которые удивляют и впечатляют, «Наполи», когда был «Аякс», сейчас ещё «Бенфика» здесь. ЛЧ ♥
+3
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+3
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vodorosl
Жаль Марадона не видит
+1
-1
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Гильяно
Наполи возьмут ЛЧ и Серию А?
+1
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Univerzzall
Аргентина - ЧМ Мира. Наполи - 1/4
Марадона - нуепанна, не успел
+6
-1
+5
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Kemal Gul
Спалетти просто историю пишет! Хотя ещё во времена Зенита кокетничал, мол, слишком стар, чтобы возглавить топ-клуб в Италии (вроде так отреагировал на слух об интересе Милана). А теперь вон оно как вышло, чемпион Италии, и в еврокубках не плошает. Молодец, топ-тренер! Не скоро мы ещё сможем таких спецов в Рпл увидеть
+12
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Фут.Боль
Ответ зак
Наполи- Реал шикарный матч был бы))
Я бы предпочёл Наполи-Сити)
+19
-1
+18
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Said Saidov
Не удивлюсь если выйграют)) а какой там кеф?
+1
0
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белошип
Реа-Наполи будет 🔥пара,ждёмс)
+1
-1
0
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boyka
С чем мы его и поздравляем
+3
0
+3
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