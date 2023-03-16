Хавбек «Лиона» Ауар будет выступать за сборную Алжира

Теги Лион Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Алжира по футболу натурализация Уссем Ауар Футбол

Хавбек «Лиона» Уссем Ауар будет выступать за сборную Алжира.

24-летний футболист выложил в инстаграме фото в форме сборной и написал: «Да здравствует Алжир».

Фото: инстаграм Уссема Ауара

Ауар родился в Лионе в семье алжирских мигрантов. Он выступал за молодежные сборные Франции, а также провел один товарищеский матч за главную национальную сборную в 2020 году.

В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 10 матчей, забил один гол и сделал один ассист. Его статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Olympiq
Ответ ЛеваяНогаХалка
Так отреагировал будто бы ты Дидье Дешам
Ахах, не обязательно быть Дешамом чтобы знать что Ауара не вызовут в сборную Францию. С его нынешней тихоходной игрой он не нужен Франции
+2
0
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Olympiq
Скатертью ему дорога. В сборной Франции его бы и так не пригласили бы
Так отреагировал будто бы ты Дидье Дешам
+3
0
+3
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Артур Артур
Осталось клубную прописку сменить
+7
-1
+6
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Olympiq
Скатертью ему дорога. В сборной Франции его бы и так не пригласили бы
+4
-4
0
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