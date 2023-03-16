Хавбек «Лиона» Ауар будет выступать за сборную Алжира

Хавбек « » будет выступать за сборную .

24-летний футболист выложил в инстаграме фото в форме сборной и написал: «Да здравствует Алжир».

Фото: инстаграм Уссема Ауара

Ауар родился в Лионе в семье алжирских мигрантов. Он выступал за молодежные сборные Франции, а также провел один товарищеский матч за главную национальную сборную в 2020 году.

В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 10 матчей, забил один гол и сделал один ассист. Его статистику можно найти здесь.

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