Ауар может бесплатно перейти в «Айнтрахт» летом. Хавбеком «Лиона» интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико»

Хавбек « » может перейти в « ».

По данным Sport1, немецкий клуб работает над переходом 24-летнего француза летом в качестве свободного агента. Контракт игрока с «Лионом» истекает в конце текущего сезона.

«Айнтрахт» предлагает Ауару зарплату 250 000 евро в месяц (3 млн евро в год) и подписной бонус в размере 5 млн евро.

Ранее футболистом интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико», «Рома» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Ауар провел 9 матчей в Лиге 1, забил один гол и сделал один ассист. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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