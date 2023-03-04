Ауар может бесплатно перейти в «Айнтрахт» летом. Хавбеком «Лиона» интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико»

Теги Айнтрахт Франкфурт Лион бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Уссем Ауар деньги Футбол

Хавбек «Лиона» Уссем Ауар может перейти в «Айнтрахт».

По данным Sport1, немецкий клуб работает над переходом 24-летнего француза летом в качестве свободного агента. Контракт игрока с «Лионом» истекает в конце текущего сезона.

«Айнтрахт» предлагает Ауару зарплату 250 000 евро в месяц (3 млн евро в год) и подписной бонус в размере 5 млн евро.

Ранее футболистом интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико», «Рома» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Ауар провел 9 матчей в Лиге 1, забил один гол и сделал один ассист. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ответ 16TH STATE
Кто-нибудь знает, почему случился такой спад в его карьере? Вроде только недавно феерил в ЛЧ с Лионом
Тут экспертом быть не нужно.
Банально пересидел в команде. Лион не продал его когда нужно было, чел не нашел мотивации бороться за хотя бы пятое место Лиги 1.
Посмотрим, что будет в новом чемпионате. Было бы интересно на него в условном Милане посмотреть, среда максимально благоприятная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
софочка
Он уже сам опроверг эту новость в твиттере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
16TH STATE
Кто-нибудь знает, почему случился такой спад в его карьере? Вроде только недавно феерил в ЛЧ с Лионом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstar
А ведь еще недавно Лион отказался от предложения Арсенала «35+ млн и Гендузи»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий