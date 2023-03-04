Ауар может бесплатно перейти в «Айнтрахт» летом. Хавбеком «Лиона» интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико»
Хавбек «Лиона» Уссем Ауар может перейти в «Айнтрахт».
По данным Sport1, немецкий клуб работает над переходом 24-летнего француза летом в качестве свободного агента. Контракт игрока с «Лионом» истекает в конце текущего сезона.
«Айнтрахт» предлагает Ауару зарплату 250 000 евро в месяц (3 млн евро в год) и подписной бонус в размере 5 млн евро.
Ранее футболистом интересовались «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Милан», «Атлетико», «Рома» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Ауар провел 9 матчей в Лиге 1, забил один гол и сделал один ассист. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Банально пересидел в команде. Лион не продал его когда нужно было, чел не нашел мотивации бороться за хотя бы пятое место Лиги 1.
Посмотрим, что будет в новом чемпионате. Было бы интересно на него в условном Милане посмотреть, среда максимально благоприятная