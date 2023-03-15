Где смотреть Торино – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 19 марта

Теги Торино серия А Италия Наполи Алексей Миранчук Хвича Кварацхелия Футбол

В воскресенье, 19 марта, сыграют Торино и Наполи в 27 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико ди Торино».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Торино – Наполи

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Торино: все новости

Наполи: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Торино – Наполи

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