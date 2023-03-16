«Дортмунд» хочет продлить Брандта на фоне интереса «Арсенала» и «Тоттенхэма». Контракт хавбека – до 2024-го

«Боруссия» Дортмунд намерена продлить контракт с .

Текущее соглашение 26-летнего хавбека истекает летом 2024 года. Руководство « » попросило сторону Брандта назначить дату переговоров о новом контракте.

Клуб хочет, чтобы Брандт принял решение о своем будущем до конца этого сезона, так как интерес к игроку уже проявляют « » и « ».

«Боруссия» готова значительно увеличить зарплату Юлиана, которая сейчас составляет около 7 млн евро в год.

В текущем сезоне Брандт забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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