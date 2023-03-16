«Дортмунд» хочет продлить Брандта на фоне интереса «Арсенала» и «Тоттенхэма». Контракт хавбека – до 2024-го

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Юлиан Брандт Футбол

«Боруссия» Дортмунд намерена продлить контракт с Юлианом Брандтом.

Текущее соглашение 26-летнего хавбека истекает летом 2024 года. Руководство «Дортмунда» попросило сторону Брандта назначить дату переговоров о новом контракте.

Клуб хочет, чтобы Брандт принял решение о своем будущем до конца этого сезона, так как интерес к игроку уже проявляют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Боруссия» готова значительно увеличить зарплату Юлиана, которая сейчас составляет около 7 млн евро в год.

В текущем сезоне Брандт забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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6 комментариев

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kustarnik555@gmail.com
тут больше вопрос кто кому больше нужен Брантдт Арсеналу или наоборот. в прошлом году ответ очевиден Брандт Арсеналу, а в этом уже нет
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Benner
Брандт отлично бы вписался в Арсенал. Тем более, он в Байере уже играл ЦП в 4-3-3 рядом с такой же атакующей восьмеркой - Хаверцом. Думаю, с Эдегором хорошо бы комбинировали
+1
0
+1
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Матвей Баранов
Ответ Дмитрий Яруллин
Остановился в развитии , надо переходить и пробовать силы в новом чемпионате, игрок то хороший
а ты видел его игру в этом сезоне? или просто из воздуха взял данную информацию. советую не тыкать пальцем в небо
0
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S H A R K
Ответ Дмитрий Яруллин
Остановился в развитии , надо переходить и пробовать силы в новом чемпионате, игрок то хороший
🤡
+1
-1
0
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Алекс Черкасов
Шевеление
0
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0
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Дмитрий Яруллин
Остановился в развитии , надо переходить и пробовать силы в новом чемпионате, игрок то хороший
+1
-4
-3
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