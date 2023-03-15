В субботу, 18 марта, сыграют Локомотив и Краснодар в 20 туре РПЛ.

Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000₽ после регистрации!

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Краснодар

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Локомотив: все новости

Краснодар: все новости

РПЛ: все новости

Прогноз на матч Локомотив – Краснодар