Канчельскис о разводе с женой: «Она говорила: «Не трогай Стасика». Я думал: «Кто такой?» А это оказался Михайлов. Может, на концерт схожу, интересно посмотреть»
Андрей Канчельскис спокойно относится к шуткам о бывшей супруге.
Жена экс-футболиста Инна, с которой Канчельскис развелся в 2006 году, позже вышла замуж за певца Стаса Михайлова.
«Когда она начала говорить: «Не трогай Стасика, не трогай его», – я думаю: «А кто такой Стасик?» А это оказался Михайлов.
Я даже не задумывался об этом. Может, сходить [на концерт], кстати. Будет интересно посмотреть на Стасика Михайлова.
Друзья иногда шутят, подкалывают меня по поводу прошлого. «Надо билет [на Стаса Михайлова] – на первый ряд достану», – говорили. Меня это задевало, выводило из себя и расстраивало. Я бесился, огрызался на них: «Да пошли вы».
А сейчас говорю: да, я фанат, у меня билеты есть, могу вам продать. Ребята уже понимают, что я спокойно к этому отношусь», – сказал бывший игрок сборной России.
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"Если к другому уходит невеста
То неизвестно кому повезло"
Тут жена, но это ничего не меняет.