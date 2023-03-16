Канчельскис о разводе с женой: «Она говорила: «Не трогай Стасика». Я думал: «Кто такой?» А это оказался Михайлов. Может, на концерт схожу, интересно посмотреть»

спокойно относится к шуткам о бывшей супруге.

Жена экс-футболиста Инна, с которой Канчельскис развелся в 2006 году, позже вышла замуж за певца Стаса Михайлова.

«Когда она начала говорить: «Не трогай Стасика, не трогай его», – я думаю: «А кто такой Стасик?» А это оказался Михайлов.

Я даже не задумывался об этом. Может, сходить [на концерт], кстати. Будет интересно посмотреть на Стасика Михайлова.

Друзья иногда шутят, подкалывают меня по поводу прошлого. «Надо билет [на Стаса Михайлова] – на первый ряд достану», – говорили. Меня это задевало, выводило из себя и расстраивало. Я бесился, огрызался на них: «Да пошли вы».

А сейчас говорю: да, я фанат, у меня билеты есть, могу вам продать. Ребята уже понимают, что я спокойно к этому отношусь», – сказал бывший игрок сборной России.

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