Канчельскис о разводе с женой: «Она говорила: «Не трогай Стасика». Я думал: «Кто такой?» А это оказался Михайлов. Может, на концерт схожу, интересно посмотреть»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Андрей Канчельскис Стас Михайлов Р-Спорт музыка Футбол

Андрей Канчельскис спокойно относится к шуткам о бывшей супруге.

Жена экс-футболиста Инна, с которой Канчельскис развелся в 2006 году, позже вышла замуж за певца Стаса Михайлова.

«Когда она начала говорить: «Не трогай Стасика, не трогай его», – я думаю: «А кто такой Стасик?» А это оказался Михайлов.

Я даже не задумывался об этом. Может, сходить [на концерт], кстати. Будет интересно посмотреть на Стасика Михайлова.

Друзья иногда шутят, подкалывают меня по поводу прошлого. «Надо билет [на Стаса Михайлова] – на первый ряд достану», – говорили. Меня это задевало, выводило из себя и расстраивало. Я бесился, огрызался на них: «Да пошли вы».

А сейчас говорю: да, я фанат, у меня билеты есть, могу вам продать. Ребята уже понимают, что я спокойно к этому отношусь», – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев

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Pb-SE
Ответ Anton Abaturov
Этот Стас Михайлов за кого играл?
За фонограмму. Или наоборот, она за него. Я забыл.
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chessu
Ответ В Питере Пять
Ну так в авторах таких новостей одни женщины: Анна Сунцова, Любовь Курчавова, Игорь Новиков. Вот и превратили спортс в дом-2.
При чём тут пол автора? Логика гопоты
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
В Воронеже сдохла муха
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d.xoxlov
Канчельскис: "Только бывало хотел рукоблудием заняться, а жена сразу: "не трогай стасика"".
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Team_Coach
Видимо свободным агентом ушла к Стасику или официально трансфер оформили?
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В Питере Пять
Ответ Roman
Вот за такие новости мы и любим наш спортс!
Ну так в авторах таких новостей одни женщины: Анна Сунцова, Любовь Курчавова, Игорь Новиков. Вот и превратили спортс в дом-2.
+8
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mrx483
Сначала, он подумал про Черчесова, но потом выбрал кого проще...
+1
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TiNO
Но Канчельскис видимо решил, что это Черчесов, и гонит бочку на него)
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Назар Игорь
В старой песне есть такие слова-
"Если к другому уходит невеста
То неизвестно кому повезло"
Тут жена, но это ничего не меняет.
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Буратино55
Ха ха, вот это прикол конечно, Стасик у Канчельскиса жену увёл
+2
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Александр Бабуев
Какой-то известный бегун этот Стас? Раз у него отдельный тег? Или бадминтонист?
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maks44
А я о Черчесове подумал...
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Anton Abaturov
Этот Стас Михайлов за кого играл?
+8
0
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Александр Бабуев
Ну Стасик горячий мужчина, много мужских и женских сердечек разбито им!
+6
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Roman
Вот за такие новости мы и любим наш спортс!
+27
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