Погребняк о «Зените»: «Скоро прилепим себе еще одну звезду. Нравится, не нравится – три очка набрать, и прекрасно. Нам что, в ЛЧ играть?»

Теги Спартак Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Павел Погребняк уверен, что «Зенит» станет чемпионом России.

После 19 туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» на 8 очков.

«Зенит» идет с большим запасом. Все складывается в нашу пользу. Что значит «нравится – не нравится»? Три очка набирают – и прекрасно.

Нам что, в Лиге чемпионов играть? Нет. Выиграть чемпионат России, прилепим себе скоро еще одну звезду», – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».

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38 комментариев

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Mrtg
Ну, зенит то точно в лигу чемпионов теперь лет 50 не пустят, учитывая тесную связь с путинским правительством
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Papaphil
Ответ Алексей Иванов
Карманное гражданство двум легам, переносы матчей из Уфы в Питер, Мутко, Дюков, Фурсенко, Митрофанов в рос футболе занимали и занимают ведущие посты. Сутормин за 50 тысяч, Новосельцев за 8 млн рублей. Стадик дали да рубль. Покупки по 60, 30, 40 лямов. Свой ручной гос канал и СМИ где запрещают критиковать. Постоянно выбирали удобное время начала и дату матчей. Судьи не ставят на глазах у Питера пенали. Два фарм клуба Сочи и Оренбург с афиллированными владельцами
«Да не горит у меня»😂
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Сергей Морозов
Нравится, не нравится, Газпром - мечты сбываются ))
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jdrk
Ответ Алексей Иванов
Карманное гражданство двум легам, переносы матчей из Уфы в Питер, Мутко, Дюков, Фурсенко, Митрофанов в рос футболе занимали и занимают ведущие посты. Сутормин за 50 тысяч, Новосельцев за 8 млн рублей. Стадик дали да рубль. Покупки по 60, 30, 40 лямов. Свой ручной гос канал и СМИ где запрещают критиковать. Постоянно выбирали удобное время начала и дату матчей. Судьи не ставят на глазах у Питера пенали. Два фарм клуба Сочи и Оренбург с афиллированными владельцами
Ну, красота же, да?)
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ДудьСдулся
"Прилепим"...
Сколько в этом слове пренебрежения.
Погреб прекрасно знает, как "добываются" титулы в "Зените".
Может когда-нибудь расскажет и о том как они Кубок УЕФА "завоевали".
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Tun
Ответ <CRISTIANO>
И в таких условия Леня Слуцкий не один раз брал чемпионство с ЦСКА. А говорят, что он тренер не очень при этом.
Помню, как Леня праймого Спалетти прихлопнул 3-0 вроде, он один и мог противостоять Газпрому, разовые всплески Спартака и Локо были, когда Питер сам себя странными тренерскими назначениями закапывал
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ТТД Бубнова
Кукуляку тоже звезду налепите, не забудьте
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Pelerin
Паша Договорняк никогда не отличался особой склонностью к рефлексии, как и к умственной деятельности в целом. Конечно, какие проблемы, если все знают, что Алания водочный чемпион, а её легенда потом разворовал клуб и чемпионский кубок украл? Чемпионства не пахнут ;)
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Злодей Спб
Ответ Красно - Синий КОНЬ
Неправильно изложил. Нужно «Скоро прилепим себе еще одну звезду. Всё проплачено. Кукуляк не даст соврать."
Если всё так просто, тогда зачем ограничиваться одной?
Надо было проплатить, чтобы сразу 5 нарисовать :)
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Ильдар Фарукшин
Там походу очередь "нам". Наверно 1000 штук медалей наделали. Судьям только сколько надо
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Fomin525
Ответ ЦСКА-навсегда!!!
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НАТО во всем виновата! всегда! да дартаньян?
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<CRISTIANO>
Ответ Алексей Иванов
Карманное гражданство двум легам, переносы матчей из Уфы в Питер, Мутко, Дюков, Фурсенко, Митрофанов в рос футболе занимали и занимают ведущие посты. Сутормин за 50 тысяч, Новосельцев за 8 млн рублей. Стадик дали да рубль. Покупки по 60, 30, 40 лямов. Свой ручной гос канал и СМИ где запрещают критиковать. Постоянно выбирали удобное время начала и дату матчей. Судьи не ставят на глазах у Питера пенали. Два фарм клуба Сочи и Оренбург с афиллированными владельцами
И в таких условия Леня Слуцкий не один раз брал чемпионство с ЦСКА. А говорят, что он тренер не очень при этом.
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ЦСКА-навсегда!!!
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Александр Павлов
Блин. Народ подскажите что эти спортсмены курят?
Ни как не могу встать на их волну чтобы понять о чём речь.....
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Алексей Ненахов
Судейский комитет такого же мнения
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Recreated
Одно слово "прилепим" звучит действительно в духе сегодняшних событий!
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Алексей Иванов
Карманное гражданство двум легам, переносы матчей из Уфы в Питер, Мутко, Дюков, Фурсенко, Митрофанов в рос футболе занимали и занимают ведущие посты. Сутормин за 50 тысяч, Новосельцев за 8 млн рублей. Стадик дали да рубль. Покупки по 60, 30, 40 лямов. Свой ручной гос канал и СМИ где запрещают критиковать. Постоянно выбирали удобное время начала и дату матчей. Судьи не ставят на глазах у Питера пенали. Два фарм клуба Сочи и Оренбург с афиллированными владельцами
+60
-12
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Gustav Forsberg
Ответ Бухгалтер2021
а зачем вам лч снова в 4 место
Единственный путь стать умнее (сильнее) — играть с более сильным противником
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Fomin525
ну а по факту? в чемпионате кукуляки где Зениту помогли?
когда в последний раз московская команда очки забирала у Зенита?
что,опять это другое?))
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Илья Николаев
Ответ BigNick Maximus
Павлик за Спартак сыграл всего 18 матчей, но почему-то его называют спартаковцем. 40 матчей за Балтику, 26 за Томь, 58 за зенит, 68 Штутгарт,94 Рединг, 25 динамо, 45 Урал...
Ну он же вроде как воспитаник
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Бухгалтер2021
а зачем вам лч снова в 4 место
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BigNick Maximus
Павлик за Спартак сыграл всего 18 матчей, но почему-то его называют спартаковцем. 40 матчей за Балтику, 26 за Томь, 58 за зенит, 68 Штутгарт,94 Рединг, 25 динамо, 45 Урал...
+10
-3
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Flashzzz
Ответ Красно - Синий КОНЬ
Неправильно изложил. Нужно «Скоро прилепим себе еще одну звезду. Всё проплачено. Кукуляк не даст соврать."
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Сереня Цветок
Ответ Recreated
Комментарий удален модератором
ой, они ещё особо рьяного КБ брата выслеживают и минусят любые другие комменты) полиция нравов прям.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Faust Doc
Зениту надо вместо звёзд Кукуянов на эмблему лепить! Так будет правильне.
🤣
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