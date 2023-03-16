Погребняк о «Зените»: «Скоро прилепим себе еще одну звезду. Нравится, не нравится – три очка набрать, и прекрасно. Нам что, в ЛЧ играть?»

уверен, что « » станет чемпионом России.

После 19 туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» на 8 очков.

«Зенит» идет с большим запасом. Все складывается в нашу пользу. Что значит «нравится – не нравится»? Три очка набирают – и прекрасно.

Нам что, в Лиге чемпионов играть? Нет. Выиграть чемпионат России, прилепим себе скоро еще одну звезду», – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас