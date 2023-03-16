«Ливерпуль» играл посредственно. Они не верили, что могут победить еще до начала матча». Фердинанд о 0:1 от «Реала»

считает, что «Ливерпуль» играл с « » посредственно.

Вчера английский клуб уступил «Реалу» в ответном матче 1/8 финала со счетом 0:1 (первый матч – 2:5).

«Это была не та игра, на которую мы надеялись. Мы надеялись на быстрое, неистовое начало, чтобы оказать давление на «Реал». «Ливерпуль» не выглядел так, будто верит, что может победить еще до стартового свистка

В основном это была посредственная игра. Я все время говорил, что надо выходить на поле во всеоружии, но «Ливерпуль», вероятно, думал немного притормозить, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов через Премьер-лигу. Если они проиграли бы с разгромным счетом, это могло повлиять на них в выходные.

Я думаю, они будут разочарованы. «Ливерпуль» не выложился на полную в этой игре, этого было недостаточно», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью BT Sport.

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