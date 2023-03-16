«Ливерпуль» играл посредственно. Они не верили, что могут победить еще до начала матча». Фердинанд о 0:1 от «Реала»

Теги Рио Фердинанд Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд считает, что «Ливерпуль» играл с «Реалом» посредственно.

Вчера английский клуб уступил «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1 (первый матч – 2:5).

«Это была не та игра, на которую мы надеялись. Мы надеялись на быстрое, неистовое начало, чтобы оказать давление на «Реал». «Ливерпуль» не выглядел так, будто верит, что может победить еще до стартового свистка

В основном это была посредственная игра. Я все время говорил, что надо выходить на поле во всеоружии, но «Ливерпуль», вероятно, думал немного притормозить, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов через Премьер-лигу. Если они проиграли бы с разгромным счетом, это могло повлиять на них в выходные.

Я думаю, они будут разочарованы. «Ливерпуль» не выложился на полную в этой игре, этого было недостаточно», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью BT Sport.

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5 комментариев

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red hikkikomori
да успокойте его уже кто нибудь 🧯
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В Иванов
цыган злорадствует))))
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Андрей Хенто
От Ливерпуля действительно ожидал большего, думал, что после поражения в первой игре и недавнего поражения от последней команды лиги Ливерпуль выйдет на игру, как на последний бой, но этого не было и в помине.
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Someone from Internet
Ответ Mega-Torres
Куда же без его «экспертного мнения») Хоть бы матчасть потянул, если уж постоянно дает комментарии про Ливерпуль, у них нет игры в эти выходные, следующая с Сити 1 апреля. Он бы так МЮ комментировал, или после 7-0 высказался😅
Значит, плевальщику карражеру можно высказываться про МЮ?
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Mega-Torres
Куда же без его «экспертного мнения»)
Хоть бы матчасть потянул, если уж постоянно дает комментарии про Ливерпуль, у них нет игры в эти выходные, следующая с Сити 1 апреля.
Он бы так МЮ комментировал, или после 7-0 высказался😅
+5
-2
+3
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