У Осимхена 51 гол за 90 матчей в «Наполи». В 2023 году он забил 13 раз за 14 игр

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен забил 51 гол за 90 матчей в составе «Наполи».

Форвард открыл счет в конце первого тайма ответного матча с «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в начале второго оформил дубль. Он же забил и в первой встрече. Таким образом, Осимхен стал первым футболистом «Наполи», отметившимся голами в обоих играх раунда плей-офф ЛЧ или Кубка европейских чемпионов.

Нигериец проводит в составе итальянской команды третий сезон. В 2023 году он забил 13 голов за 14 игр.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

«Наполи» – «Айнтрахт». 1:0 – Осимхен открыл счет. Онлайн-трансляция

Осимхен больше года играет в маске (30 голов в 45 матчах). Для Неаполя это уже культ

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3 комментария

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Человек1991
Витя Осименов уже 23 гола в сезоне за 28 игр , для сравнения у Холланда и Мбаппе по 40 голов в 40 играх .
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зак
Странно он не бьёт пенальти и такой результат..
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ljolik888
Надеюсь останется в Наполи и будет творить историю .
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