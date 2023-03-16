У Осимхена 51 гол за 90 матчей в «Наполи». В 2023 году он забил 13 раз за 14 игр

забил 51 гол за 90 матчей в составе «Наполи».

Форвард открыл счет в конце первого тайма ответного матча с « » в 1/8 финала чемпионов, а в начале второго оформил дубль. Он же забил и в первой встрече. Таким образом, Осимхен стал первым футболистом «Наполи», отметившимся голами в обоих играх раунда плей-офф ЛЧ или Кубка европейских чемпионов.

Нигериец проводит в составе итальянской команды третий сезон. В 2023 году он забил 13 голов за 14 игр.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

«Наполи» – «Айнтрахт». 1:0 – Осимхен открыл счет. Онлайн-трансляция

Осимхен больше года играет в маске (30 голов в 45 матчах). Для Неаполя это уже культ