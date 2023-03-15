«Наполи» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Наполи» примет «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
В первой игре «Наполи» победил «Айнтрахт» в гостях со счетом 2:0.
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Сан-Паоло»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Удачи Наполи в этой ЛЧ.