«Наполи» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Наполи» примет «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

В первой игре « » победил « » в гостях со счетом 2:0.

Статистика Лиги чемпионов

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