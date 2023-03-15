«Наполи» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов УЕФА Наполи онлайны Футбол

«Наполи» примет «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

В первой игре «Наполи» победил «Айнтрахт» в гостях со счетом 2:0.

Наполи Италия – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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3 комментария

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rcbkz6mrtd
Forza Наполи !!!!
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Азрет-Али Айбазов
Ощущение, что Наполи на Баварию попадёт. Конечно, сперва надо Айнтрахт пройти.
Удачи Наполи в этой ЛЧ.
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Евгений Квасников
тут все ясно. хочется увидеть матч сити наполи вот это будет бомба.
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