был близок к переходу в « » в 2019 году.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар» вел переговоры с «Шарлеруа», где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за 12 млн евро. Осимхена этот вариант тоже устроил, однако в этот момент появился « » и перебил предложение краснодарского клуба», – сообщил источник.

Отмечается, что интерес к Осимхену тем летом проявляли также ЦСКА и «Спартак».

В этом сезоне у 24-летнего нигерийского нападающего 21 гол и 4 результативные передачи в 27 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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