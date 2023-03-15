«Краснодар» мог купить Осимхена за 12 млн евро в 2019-м. Форвард был согласен, но «Лилль» перебил предложение («Чемпионат»)

Теги Лилль премьер-лига Россия Шарлеруа возможные трансферы Наполи Краснодар Виктор Осимхен Чемпионат.com деньги Футбол

Виктор Осимхен был близок к переходу в «Краснодар» в 2019 году.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар» вел переговоры с «Шарлеруа», где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за 12 млн евро. Осимхена этот вариант тоже устроил, однако в этот момент появился «Лилль» и перебил предложение краснодарского клуба», – сообщил источник.

Отмечается, что интерес к Осимхену тем летом проявляли также ЦСКА и «Спартак».

В этом сезоне у 24-летнего нигерийского нападающего 21 гол и 4 результативные передачи в 27 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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21 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Ответ sabrusov
от создателей: мы могли купить Месси / Неймара / Роналду в ~2002м
А почему это невозможный трансфер? В 2019 году Осимхен провёл один более менее хороший сезон в Бельгии, почему его не могли взять в Краснодар
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Александр Казаков
Ответ error505
Повезло Виктору, что они его не взяли
Очень предсказуемый комментарий. Жаль, что не имею возможности поставить дизлайк
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-1
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crazy_elky
Понимаю это разочарование. Я в 2014 мог жениться на Джоли, но Бред Питт перебил мое предложение :(
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ФК Пушкино
Ответ Dan Kennedy
Неймара старшего надеюсь в 2002?
Форточку открой
+1
-1
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Rick Sorkin
Ответ error505
Повезло Виктору, что они его не взяли
Кэп
0
-1
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Dan Kennedy
Ответ sabrusov
от создателей: мы могли купить Месси / Неймара / Роналду в ~2002м
Неймара старшего надеюсь в 2002?
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-1
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Пользователь Имени
И была бы статистика на уровне Хвичи
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melowchi
Кейс с Кварой и РПЛ даёт ясно понять, что Витя затащил столото на ярд
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Lionel Andres Messi 10
Встреча Осимхена и Хвичи на российских полях не состоялась.
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ljolik888
Ну и хорошо , что Лилль это сделал. Сейчас бы и остановился в своём развитии может быть . Хвича не даст соврать .
+2
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artpal
Ответ Murat11
Холланд тоже в ЦСКА мог перейти и что
В Ростов!
+2
0
+2
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WelcomeBackPURE
И спас карьеру
+2
0
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Фанат Сан-Марино
Этот сериал великолепен
Ведь в ситкоме "Лига Приколов" могли оказаться такие игроки как:
Ван Дейк
Джон Терри
Салах
Мане
Агуэро
Криштиану Роналду
Вейналдум
Тевес
Модрич
Радамель Фалькао (ну вы понели)
Ди Мария
Неймар
Баллак
И многие другие
+2
-4
-2
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ygcn5c2ty9
Лучшие трансферы клубов РПЛ состоят в том, что они не состоялись, столько карьер могли загубить
+28
-1
+27
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cektor
И что
Перешел бы он в Краснодар , не блистал бы так как сейчас
+5
0
+5
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Streetbor
Венгер может целую книгу выпустить))
+2
0
+2
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error505
Ответ sabrusov
от создателей: мы могли купить Месси / Неймара / Роналду в ~2002м
и Левандовский в Сибири
+8
-1
+7
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Murat11
Холланд тоже в ЦСКА мог перейти и что
+9
-1
+8
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therealgreenman
Ответ error505
Повезло Виктору, что они его не взяли
Точнее перехватили…
+3
-1
+2
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sabrusov
от создателей: мы могли купить Месси / Неймара / Роналду в ~2002м
+32
-6
+26
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error505
Повезло Виктору, что они его не взяли
+42
-2
+40
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