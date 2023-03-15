«Краснодар» мог купить Осимхена за 12 млн евро в 2019-м. Форвард был согласен, но «Лилль» перебил предложение («Чемпионат»)
Виктор Осимхен был близок к переходу в «Краснодар» в 2019 году.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Краснодар» вел переговоры с «Шарлеруа», где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за 12 млн евро. Осимхена этот вариант тоже устроил, однако в этот момент появился «Лилль» и перебил предложение краснодарского клуба», – сообщил источник.
Отмечается, что интерес к Осимхену тем летом проявляли также ЦСКА и «Спартак».
В этом сезоне у 24-летнего нигерийского нападающего 21 гол и 4 результативные передачи в 27 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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Перешел бы он в Краснодар , не блистал бы так как сейчас