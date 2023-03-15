Бензема, Кроос, Винисиус, Начо, Камавинга и Рюдигер – в старте «Реала» на игру с «Ливерпулем»

Карим Бензема попал в стартовый состав « » на домашний матч с « ».

Главный тренер с первой минуты ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов выпустит следующих футболистов:

, , Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес, Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Реал» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00