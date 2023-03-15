Бензема, Кроос, Винисиус, Начо, Камавинга и Рюдигер – в старте «Реала» на игру с «Ливерпулем»

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Карим Бензема попал в стартовый состав «Реала» на домашний матч с «Ливерпулем».

Главный тренер Карло Анчелотти с первой минуты ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов выпустит следующих футболистов:

Тибо КуртуаДаниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес, Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Реал» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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13 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Андрей БелаРУС
По ходу Ливерпуль ва банк пошёл ...! Сразу четыре нападающих в старте . Единственное, так это Трент меня вновь смущает ..... Как и всегда, Винисиус будет возить его ,как захочет . Ничему уроки прошлого Клоппа не учат .
У Ливерпуля 2 правых защитника Трено и Милнер. Оба в старте. И сам говоришь про риск и удивляешься что играет Трент, от которого идёт половина моментов Ливерпуля
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Isa Babaev
Ответ Андрей БелаРУС
По ходу Ливерпуль ва банк пошёл ...! Сразу четыре нападающих в старте . Единственное, так это Трент меня вновь смущает ..... Как и всегда, Винисиус будет возить его ,как захочет . Ничему уроки прошлого Клоппа не учат .
А что, Клоппу надо было Алиссона правым защитником ставить ? Или Трента в нападение ? Играют те кто доступен, эксперт
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Igor Krupkin
вперёд Реал
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Mif RM
боевой состав
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Александр Жорницкий
Ответ bostonKG
Real Madrid 💙
ЛИВЕРПУЛЬ!!!
+3
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Hans Castorp
Интересно что 100+ миллионный Тчуамени перестал проходить в основу и уступает конкуренцию Камавинге. Представить что Каземиро , на место которого был куплен Орельен пропустил бы такой матч - просто невозможно
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Bentley Verura
Hala Madrid
Y nade mas
+1
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Андрей БелаРУС
По ходу Ливерпуль ва банк пошёл ...!
Сразу четыре нападающих в старте .
Единственное, так это Трент меня вновь смущает ..... Как и всегда, Винисиус будет возить его ,как захочет . Ничему уроки прошлого Клоппа не учат .
+8
-1
+7
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ljolik888
Состав хороший , но скамейка маленькая . Реал победит и в этом я уверен сто процентов. Правда жду великолепную игру , мног голов - Ливерпуля терять нечего .
+1
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Игорь Новиков
Реал, давай спокойно, без приключений.
+10
-2
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Александр Боровицкий
Hala Madrid!
+3
-3
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Ислам Ибрагимов
Ответ bostonKG
Real Madrid 💙
Краш❤️😄
+3
-3
0
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bostonKG
Real Madrid 💙
+24
-5
+19
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