Бензема, Кроос, Винисиус, Начо, Камавинга и Рюдигер – в старте «Реала» на игру с «Ливерпулем»
Карим Бензема попал в стартовый состав «Реала» на домашний матч с «Ливерпулем».
Главный тренер Карло Анчелотти с первой минуты ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов выпустит следующих футболистов:
Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес, Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.
Y nade mas
Сразу четыре нападающих в старте .
Единственное, так это Трент меня вновь смущает ..... Как и всегда, Винисиус будет возить его ,как захочет . Ничему уроки прошлого Клоппа не учат .