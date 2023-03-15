«Реал» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Реал» примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игру. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

В первой игре «Реал» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» со счетом 5:2.

Реал Мадрид Испания – Ливерпуль Англия
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Статистика Лиги чемпионов

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2 комментария

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Alex Rhea
Думаю, будет 0-3, но Реал сделает 2-3 и пройдёт дальше.
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MADRiD_00
Ждем зрелищный, красивый, самое главное без участия третьих лиц матч и конечно же без травм! Удачи ребятам💪🏻
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