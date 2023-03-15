«Реал» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игру. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
В первой игре «Реал» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» со счетом 5:2.
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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