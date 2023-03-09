Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 7-й раз за сезон – на фанатов «Бетиса»

Ла Лига подала жалобу из-за проявлений расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Лига сообщила, что на матче между «Бетисом» и «Реалом» (0:0) были зафиксированы расистские оскорбления в адрес вингера.

Ла Лига направила жалобу в суд Севильи с целью установить личность человека, ответственного за нанесение оскорблений Винисиусу, и применить соответствующее наказание.

Это седьмая жалоба Ла Лиги, связанная с расизмом в адрес Винисиуса.