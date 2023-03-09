Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 7-й раз за сезон – на фанатов «Бетиса»

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига подала жалобу из-за проявлений расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Лига сообщила, что на матче между «Бетисом» и «Реалом» (0:0) были зафиксированы расистские оскорбления в адрес вингера.

Ла Лига направила жалобу в суд Севильи с целью установить личность человека, ответственного за нанесение оскорблений Винисиусу, и применить соответствующее наказание.

Это седьмая жалоба Ла Лиги, связанная с расизмом в адрес Винисиуса.

53 комментария

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Владддд
Ответ The Evil Within
Проблема в том, что другие негры играют в РАЗЫ хуже Винисиуса, не унижают крутым дриблингом по пол-команды хозяев и не являются лучшими бомбардирами своей команды. Поэтому их и не ненавидят до такой степени. Винисиуса ненавидят за то, что он эффективен и делает на поле клоунов из оппонентов своей игрой в первую очередь, и играет за Реал. Фанатье Севильи ненавидело воспитанника Рамоса, фанатье Бетиса ненавидит Себальоса - им всегда люто свистят. Свои же, голы в чьи ворота оба не празднуют и публично признаются в любви к своим родным клубам Почему их ненавидят? Просто потому что играют (играли) за Мадрид. Даже не будучи настолько эффектными атакующими игроками, как Винисиус. Так что твои дешёвые манипуляции и инсинуации, что Винисиус типа негодяй, потому благородные расисты его и ненавидят, оскорбляя и желая смерти - мимо.
Тл емть не в расизме дпло, вы сами это подтвердили
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buryat
Ответ harmat
чел его за все сезоны в лч 0 раз оскорбили. Его игроки из других лиг защищают даже . А ла лиге оскорбляют.
Роналду времён Реала очень уважали на стадионах Европы в матчах ЛЧ и люто ненавидели на всех стадионах Испании. История примерно та же.
Дело именно в испанских фанатах.
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Viačeslav Kutenko
Ответ Александр Бялт
то есть Винисиус называет болельщиков "снежками" и "Белоснежками", или как ты хочешь оправдать расизм?
Ну еслиб меня типо обозвали бы снежком, я бы не обиделся вот совсем...а ушастый, это даа))
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Yakub25
Ответ dr. cage
Было бы совсем здорово, если Вини хладнокровно переносил провокации в свой адрес.. Пару раз бы проигнорил и общество само загасило как дураков на трибунах, так и дураков на поле.. Но Вини же надо повыделываться. А телеоператоры только рады этому. Я уже несколько раз замечал такие штуки.. Соперник что-то явно оскорбительное говорит Висиусу, но операторы этого не показывают, но зато 100% показывают его реакцию на это.. В результате сторонний зритель смотрит и потом поддерживает грубость к бразильцу, мол, так этой заносчивой обезьяне и нужно.. А потом спустя день-два после матча становится ясно, почему Вини себя так вёл, когда на хайлайтах становится видно, что зачинщиком был не Вини.. Так было с Гави например неделю назад.. Некоторые до сих пор не понимают, за что Гави дали жёлтую.. А нормального повтора по тв так и не показали..
Ну, возможно, если бы Винисиус был более зрелым, опытным и более мудрым, то далеко не на все провокации поддавался. Но он слишком ещё «зелёный» в плане опыта, в 20+ лет уже считается одним из лучших футболистов Ла Лиги, выиграл почти все клубные трофеи, конечно ведёт себя капризно. Посмотреть вокруг, парни 20-22 года себя ведут ещё хуже, можно, хотя бы, судить по общению в интернете. Считаю, что подобное надо пресекать, Винисиуса не только задевают словесно, его лупят по ногам безбожно. Все это может довести до серьезной травмы рано или поздно, если не прекратиться
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Игорь Новиков
Ответ DenisKam
Потому что на Энфилде он играл очень достойно. Не падал, не истерил, не апеллировал судье каждую минуту и никого не провоцировал. Вот и хлопали. А в ла лиге зачастую обратная история. И это я говорю как болельщик Реала
Так где здесь первопричина? По мне так, а том, что его выводят их себя намерено. Если бы он так играл всегда и везде, в ЛЧ бы это тоже проявлялось.
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GuruFutbola
На Камп Ноу его уничтожат, что он забьется под шконку до конца сезона)
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Игорь Новиков
Ответ DenisKam
да какой расизм, ну камон... В каждой команде Ла Лиги играют негры, но обезьяной называют почему только Винисиуса. Так может быть проблема в самом Винисиусе, а не в том что он черный? Его оскорбляют не потому что он черный, а из за его поведения
А много ты знаешь примеров, когда белых игроков обезьянами называют?

Вини тот ещё фрукт. Но зачем мерзких расистов выгораживать - фиг знает.
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gPk
Ответ белошип
Все что тебе чудику надо знать, это то,что полосатый середняк официально поймали на взятках ручным свисткам Все остальное это бред от блауграновых неудачников Ждём отправку судьялоны в сегунду с лишением всех купленных трофеев)
Ну если поймали ,то будь добр список судей которые принимали эти взятки.Ну и разумеется видеофиксацию перадачи этих денег.Жду )))
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белошип
Ответ gPk
Жаль что Реал который в 2009 году подписал ДЕЙСТВУЮЩЕГО судью Ла Лиги - Михею ,который уже 14-ый год как находится в клубе на пафосной должности - КУРАТОР СУДЕЙ ,тоже не наказан и не отправили их в сегунду. Жаль ,что за липовые судейские чашки в ЛЧ у клуба их не отобрали. Жаль ,что судьи публично говорят о том ,что допускают в пользу Реала ошибки : Клаттенбург - "В этом финале "Реал" вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве" Хотя тут ничего удивительного нет.Клаттенбурга ведь не зря геем называют.Видимо своих коллег по данному цеху поддерживает;)
Все что тебе чудику надо знать, это то,что полосатый середняк официально поймали на взятках ручным свисткам
Все остальное это бред от блауграновых неудачников
Ждём отправку судьялоны в сегунду с лишением всех купленных трофеев)
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Игорь Новиков
Ответ Cruel Snake
Очень сильно и сам провоцирует
Цветом кожи?

Если он ведёт себя глупо - называйте его дураком.

Не надо расизм оправдывать.
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gPk
Ответ Ковид 07.10.52
Ну да...он упал на лестнице и ударился сам и так пять раз...
Не надо бред нести.Винисисус - главный провокатор в футболе.И такое поведение со стороны игроков/болельшиков к нему не просто так образовалось.В мире были сотни игроков техничнее этого бегунка ,но такого отношения к ним никогда не было..Ну ничего , пусть дальше пальцами перед судьями тычет и болельщикам других клубов пальцы показывает.Только не удивляйтесь когда ему просто 2 ноги за его поведение сломают;)
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AminO2
– Насколько я помню, у Достоевского сказано: "За кого ты себя почитаешь, фря ты эдакая, облизьяна бразильская?" У вас правильно: "бразильенск эпе"- обезьяна. А у него же "облизьяна". Слэнг.
— Андрей, я думаю, что "облизьяна"- это неправильная печать.
– Нет, это правильная печать.
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gPk
Ответ белошип
Жаль что бчк за взятки судьям не наказывают сегундой)
Жаль что Реал который в 2009 году подписал ДЕЙСТВУЮЩЕГО судью Ла Лиги - Михею ,который уже 14-ый год как находится в клубе на пафосной должности - КУРАТОР СУДЕЙ ,тоже не наказан и не отправили их в сегунду.
Жаль ,что за липовые судейские чашки в ЛЧ у клуба их не отобрали.
Жаль ,что судьи публично говорят о том ,что допускают в пользу Реала ошибки : Клаттенбург - "В этом финале "Реал" вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве"
Хотя тут ничего удивительного нет.Клаттенбурга ведь не зря геем называют.Видимо своих коллег по данному цеху поддерживает;)
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Виктор Войнов
Ну пора значит на не расистские оскорбления переходить. А то никакого воображения у фанатов
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Dmitry Koway
Ответ DenisKam
да какой расизм, ну камон... В каждой команде Ла Лиги играют негры, но обезьяной называют почему только Винисиуса. Так может быть проблема в самом Винисиусе, а не в том что он черный? Его оскорбляют не потому что он черный, а из за его поведения
маэстро как всегда прав
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Ян Константинопольский
Пусть клубы Ла Лиги подадут на Винисиуса за эпатажно-провокационные танцы и хамское поведение
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cukken
Ответ The Evil Within
Забавно, когда обезьяна без чести и совести высирает в комментариях какие-то оскорбительные рассуждения про воспитание и "сделать человека", т.е. выражая мысль, что сейчас он человеком не является. Надеюсь, тебя беспощадно в жизни будут физически избивать и уничтожать морально - дома, на работе, где угодно - и авось воспитают и сделают из тебя человека. Как раз твоими интеллектуальными методами.
Как ты переворачиваешь красиво смысл моих слов, молодец) Ему ещё нужно научиться манерам, он далеко не профессионал, тот небольшой авторитет, который он заработал за несколько сезонов, был тщетно истрачен его реакциями. Многие фанаты Реала это признают сами. Ты продолжай убеждать себя в обратном, и все, что пожелал мне, забери своей семье и близким! Успехов с такой кармой!
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cukken
Ответ Усы Годзиллы
Сегунда тоже может воспитать Барсу не заниматься коррупцией с судейским корпусом.
Ты сам то в это веришь?😂
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DenisKam
Ответ The Evil Within
Проблема в том, что другие негры играют в РАЗЫ хуже Винисиуса, не унижают крутым дриблингом по пол-команды хозяев и не являются лучшими бомбардирами своей команды. Поэтому их и не ненавидят до такой степени. Винисиуса ненавидят за то, что он эффективен и делает на поле клоунов из оппонентов своей игрой в первую очередь, и играет за Реал. Фанатье Севильи ненавидело воспитанника Рамоса, фанатье Бетиса ненавидит Себальоса - им всегда люто свистят. Свои же, голы в чьи ворота оба не празднуют и публично признаются в любви к своим родным клубам Почему их ненавидят? Просто потому что играют (играли) за Мадрид. Даже не будучи настолько эффектными атакующими игроками, как Винисиус. Так что твои дешёвые манипуляции и инсинуации, что Винисиус типа негодяй, потому благородные расисты его и ненавидят, оскорбляя и желая смерти - мимо.
Так, а теперь подотри сопли и еще раз прочитай что я написал. Винисиуса оскорбляют не потому что он черный, а из за его поведения. Я не говорю что его поведение плохое или хорошее. Факт в том что здесь нет никакого расизма. К неймару было ровно такое же отношение, хотя он не черный.
Я про белое, а ты мне про квадратное
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Усы Годзиллы
Ответ Футбол_это_жизнь
Натянул сову на глобус. Гави получил желтую за стык с Милитао. Твой Винни даже рядом не был. Винни сам расист и клоун
Гави дали жк , когда был угловой и он провоцировал Вини.

за фол на Милитао, когда он прилетел ему локтем в лицо, не дали жк.

Очередная наглая ложь глора Барсы
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Усы Годзиллы
Ответ cukken
Скоро на каждом стадионе Испании будут его освистывать, а соперники беспощадно бить по ногам, авось воспитают и сделают из него человека.
Сегунда тоже может воспитать Барсу не заниматься коррупцией с судейским корпусом.
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The Evil Within
Ответ cukken
Скоро на каждом стадионе Испании будут его освистывать, а соперники беспощадно бить по ногам, авось воспитают и сделают из него человека.
Забавно, когда обезьяна без чести и совести высирает в комментариях какие-то оскорбительные рассуждения про воспитание и "сделать человека", т.е. выражая мысль, что сейчас он человеком не является.

Надеюсь, тебя беспощадно в жизни будут физически избивать и уничтожать морально - дома, на работе, где угодно - и авось воспитают и сделают из тебя человека.
Как раз твоими интеллектуальными методами.
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harmat
Ответ DenisKam
Потому что на Энфилде он играл очень достойно. Не падал, не истерил, не апеллировал судье каждую минуту и никого не провоцировал. Вот и хлопали. А в ла лиге зачастую обратная история. И это я говорю как болельщик Реала
чел его за все сезоны в лч 0 раз оскорбили. Его игроки из других лиг защищают даже . А ла лиге оскорбляют.
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nobrainnopain
Что в этот раз кричали ?
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Дядя Артем
Зачем он реагирует?
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