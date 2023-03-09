Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 7-й раз за сезон – на фанатов «Бетиса»
Ла Лига подала жалобу из-за проявлений расизма в отношении Винисиуса Жуниора.
Лига сообщила, что на матче между «Бетисом» и «Реалом» (0:0) были зафиксированы расистские оскорбления в адрес вингера.
Ла Лига направила жалобу в суд Севильи с целью установить личность человека, ответственного за нанесение оскорблений Винисиусу, и применить соответствующее наказание.
Это седьмая жалоба Ла Лиги, связанная с расизмом в адрес Винисиуса.
Дело именно в испанских фанатах.
Вини тот ещё фрукт. Но зачем мерзких расистов выгораживать - фиг знает.
Все остальное это бред от блауграновых неудачников
Ждём отправку судьялоны в сегунду с лишением всех купленных трофеев)
Если он ведёт себя глупо - называйте его дураком.
Не надо расизм оправдывать.
— Андрей, я думаю, что "облизьяна"- это неправильная печать.
– Нет, это правильная печать.
Жаль ,что за липовые судейские чашки в ЛЧ у клуба их не отобрали.
Жаль ,что судьи публично говорят о том ,что допускают в пользу Реала ошибки : Клаттенбург - "В этом финале "Реал" вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве"
Хотя тут ничего удивительного нет.Клаттенбурга ведь не зря геем называют.Видимо своих коллег по данному цеху поддерживает;)
Я про белое, а ты мне про квадратное
за фол на Милитао, когда он прилетел ему локтем в лицо, не дали жк.
Очередная наглая ложь глора Барсы
Надеюсь, тебя беспощадно в жизни будут физически избивать и уничтожать морально - дома, на работе, где угодно - и авось воспитают и сделают из тебя человека.
Как раз твоими интеллектуальными методами.