Пеп Гвардиола: «Когда мы побеждаем, я прав, а когда проигрываем – нет. Простите, но у меня больше информации, чем у ребят из твиттера»

ответил на критику его решений в СМИ и соцсетях.

«Что касается состава, то в случае победы я оказываюсь прав, а если мы проигрываем, то я не прав. Но у меня есть информация, которой нет даже у вас [СМИ].

на левом фланге играет потрясающе. Он способен прижать троих игроков двумя движениями. Больше ни один игрок в мире не может этого сделать. Он очень умен. «Лейпциг» очень хорош на левом фланге. Вот почему он играл.

Простите, но у меня больше информации, чем у ребят из твиттера. Сегодня я оказался прав, я прав», – сказал главный тренер « » после матча с « » (7:0).

7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?