Пеп Гвардиола: «Когда мы побеждаем, я прав, а когда проигрываем – нет. Простите, но у меня больше информации, чем у ребят из твиттера»
Пеп Гвардиола ответил на критику его решений в СМИ и соцсетях.
«Что касается состава, то в случае победы я оказываюсь прав, а если мы проигрываем, то я не прав. Но у меня есть информация, которой нет даже у вас [СМИ].
Бернарду на левом фланге играет потрясающе. Он способен прижать троих игроков двумя движениями. Больше ни один игрок в мире не может этого сделать. Он очень умен. «Лейпциг» очень хорош на левом фланге. Вот почему он играл.
Простите, но у меня больше информации, чем у ребят из твиттера. Сегодня я оказался прав, я прав», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после матча с «РБ Лейпциг» (7:0).
7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?
Ну хотя по поводу сериала , сейчас вроде оживают , так что уже не уверен , но последние годы точно Бундеслига была сильнее
Был я на том матче, когда Колыванов забил те же самые пять Днепру - повторение рекорда чемпионатов СССР.
И Газзаев менял Игоря в концовке, когда время на ещё один фартовый удар у него вполне оставалось - ну если все у тебя сегодня залетает-то!
И спросил я сразу Газзаева - чего ты доиграть-то человеку не дал?!
Так я ж красиво сделал - сколько людей ему стоя аплодировали!
И Игорька я, конечно, тоже спросил.
Ответ.
И на.. мне все эти аплодисменты...