Пеп Гвардиола: «Когда мы побеждаем, я прав, а когда проигрываем – нет. Простите, но у меня больше информации, чем у ребят из твиттера»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола ответил на критику его решений в СМИ и соцсетях.

«Что касается состава, то в случае победы я оказываюсь прав, а если мы проигрываем, то я не прав. Но у меня есть информация, которой нет даже у вас [СМИ].

Бернарду на левом фланге играет потрясающе. Он способен прижать троих игроков двумя движениями. Больше ни один игрок в мире не может этого сделать. Он очень умен. «Лейпциг» очень хорош на левом фланге. Вот почему он играл.

Простите, но у меня больше информации, чем у ребят из твиттера. Сегодня я оказался прав, я прав», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после матча с «РБ Лейпциг» (7:0).

7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?

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15 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Александр Белов
Немцы регулярно авоську в плей-офф получают, Лейпциг, Шальке, Байер по 7 голов. Неужели Бундеслига такое дно? В апл Сити чаще выигрывает в 1-3 мяча, и то не всегда выигрывает. А этих как детей раскатывают...
Бундеслига в топ 3 железно , посильнее сериала уж точно , но сейчас апл на голову всех сильнее , ибо ла лига сильно сдала

Ну хотя по поводу сериала , сейчас вроде оживают , так что уже не уверен , но последние годы точно Бундеслига была сильнее
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los merengues
Ни слова о ребятах со спортса, прошу заметить. Признает наше величие, Пеп, что приятно, скрывать не буду.
+1
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Александр Белов
Немцы регулярно авоську в плей-офф получают, Лейпциг, Шальке, Байер по 7 голов. Неужели Бундеслига такое дно? В апл Сити чаще выигрывает в 1-3 мяча, и то не всегда выигрывает. А этих как детей раскатывают...
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sinkindragon@gmail.com
я понимаю что Пеп из определенных соображений меняет расстановку в важных матчах , но когда это не работает , то можно было б играть в привычной схеме
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deadjoker
Это ты зря так. Тут эксперты лучше знают
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Александра Александрова
Ответ QWertY
И только для Должуна ты физрук, что при победах, что поражениях)
Должун вообще то мой друг и он мне по секрету рассказал , что у него экстрасенсорные способности ) так что он то точно знает )
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Jaxongir Shodiev
Пусть на спортсе зарегается. Тут всё ему обоснуют
+3
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ljolik888
А ещё больше информации чем у ребят со Спортса . Хотя Пеп подожди - зря я это сказал .
+2
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спортикетт
лукомской думает что у него больше инфы
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Recreated
Вася Уткин пишет: По поводу замены Гвардиолы, из-за которой Холланн не установил абсолютного рекорда ЛЧ.
Был я на том матче, когда Колыванов забил те же самые пять Днепру - повторение рекорда чемпионатов СССР.
И Газзаев менял Игоря в концовке, когда время на ещё один фартовый удар у него вполне оставалось - ну если все у тебя сегодня залетает-то!
И спросил я сразу Газзаева - чего ты доиграть-то человеку не дал?!
Так я ж красиво сделал - сколько людей ему стоя аплодировали!
И Игорька я, конечно, тоже спросил.
Ответ.
И на.. мне все эти аплодисменты...
+7
-1
+6
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Ussaev M
привет передал диванным
0
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Zaka Dainet
Ответ benjamin92
Простите, но у Должуна больше информации )
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funnynerd21
Это он ещё комментарии здесь на Sports.ru о себе не читал, вот где истинные эксперты)
+37
0
+37
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benjamin92
Ответ QWertY
И только для Должуна ты физрук, что при победах, что поражениях)
Простите, но у Должуна больше информации )
+33
0
+33
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Филипп Петров
Скоро Семак так с упоминанием Спортс.ру говорить будет. А то тут тоже экспертов развелось
0
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QWertY
И только для Должуна ты физрук, что при победах, что поражениях)
+55
-2
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