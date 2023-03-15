Эрлинг Холанд: «У «Ман Сити» 4 титула АПЛ за 5 лет, меня купили не для победы в чемпионате. Хочу помочь клубу взять ЛЧ»

после пента-трика в игре с «РБ Лейпциг» ответил на вопрос о давлении.

– Сейчас вы лучший бомбардир европейского футбола. Все ждут, что вы приведете «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов. Чувствуете ли вы особое давление из-за этого?

– Сложный вопрос, потому что, ответив на него, я могу легко попасть в заголовки (улыбается).

Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов и другие трофеи. « » выиграл Премьер-лигу четыре раза за последние пять лет, так что меня купили не для победы в . Поэтому... Можете прочитать ответ между строк.

Я стараюсь помочь клубу развиваться еще сильнее, чтобы он смог выиграть в первый раз, – сказал нападающий «Манчестер Сити».

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола