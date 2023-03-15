Эрлинг Холанд: «У «Ман Сити» 4 титула АПЛ за 5 лет, меня купили не для победы в чемпионате. Хочу помочь клубу взять ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд после пента-трика в игре с «РБ Лейпциг» ответил на вопрос о давлении.

– Сейчас вы лучший бомбардир европейского футбола. Все ждут, что вы приведете «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов. Чувствуете ли вы особое давление из-за этого?

– Сложный вопрос, потому что, ответив на него, я могу легко попасть в заголовки (улыбается).

Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов и другие трофеи. «Ман Сити» выиграл Премьер-лигу четыре раза за последние пять лет, так что меня купили не для победы в АПЛ. Поэтому... Можете прочитать ответ между строк.

Я стараюсь помочь клубу развиваться еще сильнее, чтобы он смог выиграть Лигу чемпионов в первый раз, – сказал нападающий «Манчестер Сити».

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола

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23 комментария

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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Parce
Рад, что даже в интервью про Холланда, ты вспомнил про лучшего игрока в истории - Лионеля Месси
Лучший игрок в истории лео месси который 8 лет как не может Лч выиграть ахах
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Геннадий Тимченко
Ответ Арман Мартиросян
Да, кстати, слишком положительный персонаж, вообще никакого хейта не вызывает. Хотя многие на его месте нехилую звезду словили бы.
просто в его клубе нет одиозных личностей, которые недовольны успехам Холланда на их фоне
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Футбол, хоккей итд
Эрлинг! Если бы Реал и Бавария не играли в ЛЧ, то, возможно, .....
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Parce
Ответ Artem Piatkov
Месси: "Меня подписали не для победы в Чемпионате Франции, а для выигрыша ЛЧ" Итог - дальше 1/8 ЛЧ дело не идёт и даже Кубок Франции перестали выигрывать Месси: (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆
Рад, что даже в интервью про Холланда, ты вспомнил про лучшего игрока в истории - Лионеля Месси
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Артём Околович
Ответ Roman
У Холанда всегда максимально адекватные вью. Ноль токсичности и клубничности
большое значение имеет влияние отца на воспитание сына. Уверен, Альфи за годы карьеры многое понял и смог направить Эрлинга на правильные рельсы
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ljolik888
Ответ Иван Иванов
Реал, Ман Сити и Бавария. Остальные - декорация.
Не согласен. Да конечно это фавориты , но и они не показывают стабильной игры .
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vals1702
ЛЧ не купить , как АПЛ )
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Иван Иванов
Ответ ljolik888
В этой лиге чемпионов явного фаворита нет . Так что все возможно . Не удивлюсь , если выиграет тот от кого меньше всего ждёшь.
Реал, Ман Сити и Бавария. Остальные - декорация.
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ljolik888
В этой лиге чемпионов явного фаворита нет . Так что все возможно . Не удивлюсь , если выиграет тот от кого меньше всего ждёшь.
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Арман Мартиросян
Ответ Roman
У Холанда всегда максимально адекватные вью. Ноль токсичности и клубничности
Да, кстати, слишком положительный персонаж, вообще никакого хейта не вызывает. Хотя многие на его месте нехилую звезду словили бы.
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Том Мунтян
«У «Ман Сити» 4 титула АПЛ за 5 лет, мы не просто так башляем бабки, а чтобы нам каждый раз в плей-офф доставались однозначно самые проходные соперники уровня 4-го десятка рейтинга ФИФА»
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Sevuska
Ответ Artem Piatkov
Месси: "Меня подписали не для победы в Чемпионате Франции, а для выигрыша ЛЧ" Итог - дальше 1/8 ЛЧ дело не идёт и даже Кубок Франции перестали выигрывать Месси: (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆
Месси подписывали в ПСЖ чтобы спасти Барсу от банкротства и вылетов 2:8 .
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Adilet Abdyramanov
Пепка пойдет в отрицалово
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Акира_1
Ответ Футбол_это_жизнь
Как все удачно сложилось Арсенал чемпион Сити может сосредоточиться на ЛЧ
Ещё есть очная встреча Сити и Арсенала, поэтому корону раньше времени не стоит надевать.
+19
-1
+18
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DolJun
только пепу это интервью не показывайте, он-то думает что его взяли для побед в чемпионате, а лч в сити никому не нужна)
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-6
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S1rAlex
Надеюсь, Арсенал заберет АПЛ, а в ЛЧ как вчегда сядете в лужу, мешки-читеры)
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Sevuska
Пожелаем Холланду , чтобы Пеп не заменил его в финале ЛЧ , чтобы тот забил дека-трик , и получил ЗМ в конце года вместо Месси 👍
Потому что , если будет гекса-трик у Холанда в финале , то ЗМ а получит всё равно Месси , потому что у него было больше обводок и левых пенок 😆
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Jaxongir Shodiev
Но Пеп реально поступил как крыса
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Artem Piatkov
Месси: "Меня подписали не для победы в Чемпионате Франции, а для выигрыша ЛЧ"

Итог - дальше 1/8 ЛЧ дело не идёт и даже Кубок Франции перестали выигрывать

Месси: (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆
+14
-10
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Футбол_это_жизнь
Как все удачно сложилось
Арсенал чемпион
Сити может сосредоточиться на ЛЧ
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udiekemen
Ответ Roman
У Холанда всегда максимально адекватные вью. Ноль токсичности и клубничности
Клубничности🗿 неадекватность зашкаливает
+3
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udiekemen
Хорошая мотивация)
+2
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Roman
У Холанда всегда максимально адекватные вью. Ноль токсичности и клубничности
+49
-7
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