Эрлинг Холанд: «У «Ман Сити» 4 титула АПЛ за 5 лет, меня купили не для победы в чемпионате. Хочу помочь клубу взять ЛЧ»
Эрлинг Холанд после пента-трика в игре с «РБ Лейпциг» ответил на вопрос о давлении.
– Сейчас вы лучший бомбардир европейского футбола. Все ждут, что вы приведете «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов. Чувствуете ли вы особое давление из-за этого?
– Сложный вопрос, потому что, ответив на него, я могу легко попасть в заголовки (улыбается).
Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов и другие трофеи. «Ман Сити» выиграл Премьер-лигу четыре раза за последние пять лет, так что меня купили не для победы в АПЛ. Поэтому... Можете прочитать ответ между строк.
Я стараюсь помочь клубу развиваться еще сильнее, чтобы он смог выиграть Лигу чемпионов в первый раз, – сказал нападающий «Манчестер Сити».
Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️
Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола
Потому что , если будет гекса-трик у Холанда в финале , то ЗМ а получит всё равно Месси , потому что у него было больше обводок и левых пенок 😆
Итог - дальше 1/8 ЛЧ дело не идёт и даже Кубок Франции перестали выигрывать
Месси: (◠‿・)—☆
Арсенал чемпион
Сити может сосредоточиться на ЛЧ