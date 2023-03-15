Джеррард или Лэмпард могут возглавить сборную Англию U21 в случае отставки Карсли

Теги Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Скотт Паркер Ли Карсли сборная Англии U-21 отставки Футбол

Стивен Джеррард или Фрэнк Лэмпард могут возглавить молодежную сборную Англию летом.

Это произойдет, если нынешний главный тренер команды Ли Карсли уйдет в отставку после финального турнира Евро-2023 (U21).

В список кандидатов также может войти Скотт Паркер (экс-«Брюгге», «Борнмут», «Фулхэм»).

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», Лэмпарда – «Эвертон».

В долгосрочной перспективе Футбольная ассоциация Англия рассматривает Джеррарда и Лэмпарда как возможную замену Гарету Саутгейту, чей контракт со сборной Англии рассчитан до конца Евро-2024.

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8 комментариев

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Mega• Battman
лучше джеррард. лэмпорд физрук. сейчас мне прилетит 3 минуса от ярых фанатов Челси.
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SayCoffet
Битва двух физруков, это мы смотрим)
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Жаргал Шадапов
Им нужно в связке поработать
именно им нельзя
+1
0
+1
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Великий Алонсо
Свело олдскулы 🥺🥺🥺
0
0
0
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А.В.Бубнов
Что эти физруки с менталитетом лузера могут дать молодым игрокам?
+3
-3
0
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Фарид Харисов
Ответ Бухгалтер2021
почему бы не дуэтом
потому что дуэт Джеррард - Лэмпард и сборная абсолютно не сочетаются, проверено на поле :)
+18
0
+18
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Жаргал Шадапов
Им нужно в связке поработать
0
0
0
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Бухгалтер2021
почему бы не дуэтом
+7
0
+7
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