Джеррард или Лэмпард могут возглавить сборную Англию U21 в случае отставки Карсли

или могут возглавить молодежную сборную Англию летом.

Это произойдет, если нынешний главный тренер команды уйдет в отставку после финального турнира Евро-2023 (U21).

В список кандидатов также может войти (экс-«Брюгге», «Борнмут», «Фулхэм»).

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», Лэмпарда – «Эвертон».

В долгосрочной перспективе Футбольная ассоциация Англия рассматривает Джеррарда и Лэмпарда как возможную замену Гарету Саутгейту, чей контракт со сборной Англии рассчитан до конца Евро-2024.

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