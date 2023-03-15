Джеррард или Лэмпард могут возглавить сборную Англию U21 в случае отставки Карсли
Стивен Джеррард или Фрэнк Лэмпард могут возглавить молодежную сборную Англию летом.
Это произойдет, если нынешний главный тренер команды Ли Карсли уйдет в отставку после финального турнира Евро-2023 (U21).
В список кандидатов также может войти Скотт Паркер (экс-«Брюгге», «Борнмут», «Фулхэм»).
Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», Лэмпарда – «Эвертон».
В долгосрочной перспективе Футбольная ассоциация Англия рассматривает Джеррарда и Лэмпарда как возможную замену Гарету Саутгейту, чей контракт со сборной Англии рассчитан до конца Евро-2024.
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