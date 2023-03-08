«Брюгге» уволил Паркера через 9 недель после назначения. У клуба 2 победы за 12 игр при экс-тренере «Фулхэма»
Скотт Паркер проработал главным тренером «Брюгге» менее 10 недель.
Бельгийский клуб объявил об увольнении англичанина, ранее возглавлявшего «Фулхэм» и «Борнмут».
42-летний специалист был назначен 31 декабря 2022 года. За 12 игр под его руководством «Брюгге» победил дважды.
В чемпионате Бельгии команда занимает 4-е место, также вчера она вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» со счетом 1:7 по сумме двух матчей.
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