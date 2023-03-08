«Брюгге» уволил Паркера через 9 недель после назначения. У клуба 2 победы за 12 игр при экс-тренере «Фулхэма»

Теги Бенфика Скотт Паркер Брюгге высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА отставки Футбол

Скотт Паркер проработал главным тренером «Брюгге» менее 10 недель.

Бельгийский клуб объявил об увольнении англичанина, ранее возглавлявшего «Фулхэм» и «Борнмут».

42-летний специалист был назначен 31 декабря 2022 года. За 12 игр под его руководством «Брюгге» победил дважды.

В чемпионате Бельгии команда занимает 4-е место, также вчера она вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» со счетом 1:7 по сумме двух матчей.

Катастрофа главного сюрприза ЛЧ: «Брюгге» очень жестко скатился

17 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Niko [Ars]
ну и стоило чудо-Хуфкенса увольнять?
Да. Сделал из постоянного чемпиона, команду которая не факт, что в плей-офф попадёт
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Антибаскет Поповича
Ответ Evgen_Hazard
Там в чемпионате плохо дела шли, но на фоне ЛЧ терпели, но не долго и он был уволен. Собственно дело оказалось не в тренере.
Ясно. Жаль, что так получилось.
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jzx
Ответ red hikkikomori
соболезную вам (
Да уж, жалко этого добряка
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Бухгалтер2021
Ответ Ruscello
У покемонов их нет, вот и сочувствует...Иных объяснений ее/его искрометному юмору не найти.
та да
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Ruscello
Ответ Бухгалтер2021
я тут при чем,я про паркера
У покемонов их нет, вот и сочувствует...Иных объяснений ее/его искрометному юмору не найти.
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Бухгалтер2021
Ответ red hikkikomori
соболезную вам (
я тут при чем,я про паркера
+1
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Yuri Ten
А в борнмуте за 7:0 от ливерпуля увольняют))
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Dmitry Stepanov
Ответ Evgen_Hazard
Там в чемпионате плохо дела шли, но на фоне ЛЧ терпели, но не долго и он был уволен. Собственно дело оказалось не в тренере.
Да, выглядело очень странно. Денег заработали, прям пролетели группу на одном дыхании , а получилось, что 20+ в чемпионате отстают и вылет из ЛЧ
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red hikkikomori
Ответ Бухгалтер2021
просто нет яиц вот и все
соболезную вам (
+9
-2
+7
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angry horse
Ну если человек-паук не помог, надежда только на бэтмена😎
+1
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Андрюха с района
Это лишний раз доказывает, что у бритишей с тренерами все плохо)
+4
-2
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Evgen_Hazard
Ответ Антибаскет Поповича
Кто следит за Брюгге, подскажите, а куда предыдущий наставник делся? С которым из группы ЛЧ вышли.
Там в чемпионате плохо дела шли, но на фоне ЛЧ терпели, но не долго и он был уволен. Собственно дело оказалось не в тренере.
+6
0
+6
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Антибаскет Поповича
Кто следит за Брюгге, подскажите, а куда предыдущий наставник делся? С которым из группы ЛЧ вышли.
+1
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trav
Изначально совершенно непонятно зачем они его назначили. Может кто-то из спонсоров за него вписался. Им надо брать своего местного бельгийца/голландца и стабилизировать игру. Состав то там не на 4 место. Ну и деньги от ЛЧ надо инвестировать в игроков
+10
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Niko [Ars]
ну и стоило чудо-Хуфкенса увольнять?
+2
-1
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lampard4ever
Как фан "Челси" плачу от зависти.
+1
-3
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Бухгалтер2021
просто нет яиц вот и все
0
-5
-5
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