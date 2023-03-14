Крисс Саттон: «Для «Тоттенхэма» и Конте будет лучше, если тренер уйдет сейчас. Команда регрессирует»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Антонио Конте Крис Саттон Футбол

Крис Саттон советует «Тоттенхэму» уволить Антонио Конте, не дожидаясь конца сезона.

«Для всех причастных будет лучше, если Конте уйдет прямо сейчас. Я не понимаю, что вообще в «Тоттенхэме» происходит.

Конте нужно явно занять какую-то позицию. Если он скажет, что с радостью подпишет контракт еще на год или два, то «Тоттенхэм» сможет двигаться дальше. Но нет ощущения, что он так поступит.

Я был на матче с «Миланом» и считаю, что «шпоры» сыграли пресно. Еще большая проблема для болельщиков – Кубок Англии. За что сейчас борется команда?

У «Тоттенхэма» наблюдается регресс по сравнению с прошлым сезоном, он играет нестабильно», – сказал экс-форвард «Челси».

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2 комментария

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justadamso@icloud.com
Инструкция как лишить Конте любых кубков
0
-1
-1
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Амин Чич
А с владельцем клуба Тоттенхэм прям прогрессирует
+4
-2
+2
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