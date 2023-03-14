Крисс Саттон: «Для «Тоттенхэма» и Конте будет лучше, если тренер уйдет сейчас. Команда регрессирует»

советует « » уволить , не дожидаясь конца сезона.

«Для всех причастных будет лучше, если Конте уйдет прямо сейчас. Я не понимаю, что вообще в «Тоттенхэме» происходит.

Конте нужно явно занять какую-то позицию. Если он скажет, что с радостью подпишет контракт еще на год или два, то «Тоттенхэм» сможет двигаться дальше. Но нет ощущения, что он так поступит.

Я был на матче с «Миланом» и считаю, что «шпоры» сыграли пресно. Еще большая проблема для болельщиков – Кубок Англии. За что сейчас борется команда?

У «Тоттенхэма» наблюдается регресс по сравнению с прошлым сезоном, он играет нестабильно», – сказал экс-форвард «Челси».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас