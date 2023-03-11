Антонио Конте: «Не понимаю тех, кто не осознает важность ротации. Если хочешь трофеев, надо рассчитывать на 16-18 игроков»

Тренер « » отметил важность ротации.

Лондонцы сегодня обыграли « » со счетом 3:1.

«Я не понимаю людей, которые не осознают важность ротации. У тебя есть хорошие игроки на скамейке запасных, с ними можно изменить ход матча.

Если вы намерены стремиться к завоеванию трофеев в будущем, то должны рассчитывать примерно на 16, 17, 18 игроков, чтобы ротировать состав.

Когда футболисты говорят, что хотят играть, они должны играть, а если они устали, они не играют», – сказал итальянец Sky Sports.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас