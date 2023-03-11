Антонио Конте: «Не понимаю тех, кто не осознает важность ротации. Если хочешь трофеев, надо рассчитывать на 16-18 игроков»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Ноттингем Форест Футбол

Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил важность ротации.

Лондонцы сегодня обыграли «Ноттингем» со счетом 3:1.

«Я не понимаю людей, которые не осознают важность ротации. У тебя есть хорошие игроки на скамейке запасных, с ними можно изменить ход матча.

Если вы намерены стремиться к завоеванию трофеев в будущем, то должны рассчитывать примерно на 16, 17, 18 игроков, чтобы ротировать состав.

Когда футболисты говорят, что хотят играть, они должны играть, а если они устали, они не играют», – сказал итальянец Sky Sports.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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9 комментариев

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dmitryGoose
Поэтому при 3-1 первые замены начались на 84й?..
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Lindeman
Ответ llolishe
Клоппу в прошлом сезоне хватило 14-15 игроков на 4 турнира ,а ты ноешь все.
А в этом пожинают плоды прошлого сезона
+4
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Donald J. Trump
По моему, ТТХ не отсутствие ротации мешает брать трофеи пачками
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Budabuda
Анчелотти не осознаёт
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llolishe
Клоппу в прошлом сезоне хватило 14-15 игроков на 4 турнира ,а ты ноешь все.
+1
-1
0
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Yuri Ten
Поэтому у тебя первые замена на 80+ минуте? 😂
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Вечно Молодой
Ответ Вечно Молодой
приведите наконец-таки в порядок приложение!!!
с рекламой на фонбет на полный экран - никаких проблем. но зато "матч-центр" в полном ауте.
+14
0
+14
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Вечно Молодой
приведите наконец-таки в порядок приложение!!!
+6
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+6
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arspurs9
Так ты сам не осознаешь важность ротации, клоун. Состав можно угадать на каждый матч. Сон у тебя вообще неприкасаемый.
+9
-2
+7
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