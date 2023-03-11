Антонио Конте: «Не понимаю тех, кто не осознает важность ротации. Если хочешь трофеев, надо рассчитывать на 16-18 игроков»
Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил важность ротации.
Лондонцы сегодня обыграли «Ноттингем» со счетом 3:1.
«Я не понимаю людей, которые не осознают важность ротации. У тебя есть хорошие игроки на скамейке запасных, с ними можно изменить ход матча.
Если вы намерены стремиться к завоеванию трофеев в будущем, то должны рассчитывать примерно на 16, 17, 18 игроков, чтобы ротировать состав.
Когда футболисты говорят, что хотят играть, они должны играть, а если они устали, они не играют», – сказал итальянец Sky Sports.
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