Конте о «Тоттенхэме»: «Финишировать в топ-4 – все равно что выиграть АПЛ»

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сравнил попадание в топ-4 с победой в АПЛ.

«Гонка за место в Лиге чемпионов будет очень, очень сложной, потому что вы видите конкурентов.

В ней участвует много команд. Сейчас есть только одно место, потому что «Манчестер Сити» и «Арсенал» борются за победу в Премьер-лиге, а «Манчестер Юнайтед» на хорошем ходу. Есть одно место и много команд в гонке.

Надо постараться сделать все, что в наших силах, и, повторюсь, для нас финишировать в топ-4 – это все равно что выиграть Премьер-лигу. Так было в прошлом сезоне, и я говорил о чуде.

Я продолжаю говорить, что, возможно, в этом сезоне все будет намного сложнее, потому что «Ливерпуль» – конкурент в этой гонке. «Ньюкасл» – конкурент.

Плюс это совсем другой «Ньюкасл». Они вкладывают много денег, и у них сильная команда. Посмотрите на «Челси» и на их положение. Я не считаю их аутсайдерами, они могут выиграть последние 11-12 матчей подряд за счет сильного состава», – сказал итальянец.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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9 комментариев

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спортикетт
это при спаде челси и ливера? жесть физрук цену себе набивает...
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Fona
Почеттино, получается, 4 сезона подряд АПЛ выигрывал, а мы то не знали..
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DolJun
конте как моур запел) тот тоже 2ое место с мю считал чуть ли не главным трофеем в карьере)
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Акира_1
Жаль когда-то Конте боролся за чемпионство с Челси, а теперь с Тоттенхэмом топ 4 в радость.
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rarog
Лайкнуть другую девушку в ВК все равно что переспать с ней
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therealgreenman
Ну с такой игрой лучше в лигу чемпионов пусть залетит Ливерпуль, Ньюкасл, тот же Брайтон
А шпорам и ЛЕ, ЛК будет достаточно, если для Канте 4 место сопоставимо с победой в лиге и да, он это и вначале чемпионата говорил, а не тогда, когда большая часть сезона прошла, а он продолжает всё ныть и жаловаться на своих игроков…
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Donald J. Trump
Ну вот и трофей для Кейна придумали
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Pok_Toholo
Конте хорош 🤣
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Lucky Z
Говном ты не был, но и до вершин не добрался… Как «Тоттенхэм» (с)
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