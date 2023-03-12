Конте о «Тоттенхэме»: «Финишировать в топ-4 – все равно что выиграть АПЛ»

Тренер « » сравнил попадание в топ-4 с победой в .

«Гонка за место в Лиге чемпионов будет очень, очень сложной, потому что вы видите конкурентов.

В ней участвует много команд. Сейчас есть только одно место, потому что «Манчестер Сити» и «Арсенал» борются за победу в Премьер-лиге, а «Манчестер Юнайтед» на хорошем ходу. Есть одно место и много команд в гонке.

Надо постараться сделать все, что в наших силах, и, повторюсь, для нас финишировать в топ-4 – это все равно что выиграть Премьер-лигу. Так было в прошлом сезоне, и я говорил о чуде.

Я продолжаю говорить, что, возможно, в этом сезоне все будет намного сложнее, потому что « » – конкурент в этой гонке. « » – конкурент.

Плюс это совсем другой «Ньюкасл». Они вкладывают много денег, и у них сильная команда. Посмотрите на «Челси» и на их положение. Я не считаю их аутсайдерами, они могут выиграть последние 11-12 матчей подряд за счет сильного состава», – сказал итальянец.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас