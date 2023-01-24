Лукас Вера: «Россия – «дверь» в Европу. Были предложения от южноамериканских команд, но я выбрал «Оренбург»

объяснил, почему решил перейти в «Оренбург».

– Из чемпионата Аргентины ты перебрался в далеко не самую известную российскую команду со скромной фан-базой, даже не в Москву или Петербург. Почему вообще решился на такой необычный шаг?

– Мне он не кажется необычным. Здесь все устроено как надо, город приятный, команда – тоже. А со сложностями можно справиться.

– Кто-то отговаривал ехать в Россию?

– Такого не было. Все хотели, чтобы моя карьера развивалась, и понимали: Россия – «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел Оренбург. Попробовать себя здесь – личный вызов для меня, – сказал аргентинский полузащитник «Оренбурга».

Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Поля в России намного лучше. В Аргентине газон не ухожен, не полит, его не стригут перед игрой»