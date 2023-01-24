Лукас Вера: «Россия – «дверь» в Европу. Были предложения от южноамериканских команд, но я выбрал «Оренбург»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Оренбург Лукас Вера I Футбол

Лукас Вера объяснил, почему решил перейти в «Оренбург».

– Из чемпионата Аргентины ты перебрался в далеко не самую известную российскую команду со скромной фан-базой, даже не в Москву или Петербург. Почему вообще решился на такой необычный шаг?

– Мне он не кажется необычным. Здесь все устроено как надо, город приятный, команда – тоже. А со сложностями можно справиться.

– Кто-то отговаривал ехать в Россию?

– Такого не было. Все хотели, чтобы моя карьера развивалась, и понимали: Россия – «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел Оренбург. Попробовать себя здесь – личный вызов для меня, – сказал аргентинский полузащитник «Оренбурга».

Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Поля в России намного лучше. В Аргентине газон не ухожен, не полит, его не стригут перед игрой»

16 комментариев

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Пётр Зозуля
Город действительно отличный
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Valentin Kompaneytsev
Молодец, правильно выбрал Оренбург. Главное повезло с таким прекрасным тренером Марцел Личка. Это судьба.
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catcher69
Ответ Роман Олегов
Ну Казахстан в ек играет..
израиль тоже !!!!!!!!!!!!!
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Роман Олегов
Ответ catcher69
передайте ему что оренбург в азии !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну Казахстан в ек играет..
+1
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Гений с лысиной
Ответ catcher69
передайте ему что оренбург в азии !!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы как раз на границе между Европой и Азией))
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Олег Комисаров
Ответ catcher69
передайте ему что оренбург в азии !!!!!!!!!!!!!!!!!
Как скажешь, передам ему об этом.
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catcher69
передайте ему что оренбург в азии !!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
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catcher69
Ответ remontada
Пригрели на груди иностранного агента!
бггг))))))
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Savardus
Дверь подперли с другой стороны. По крайней мере пока.
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Marienburg
Вера, что Россия дверь в Европу, наивна. Одну форточку оставили, и та с сеткой от насекомых
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BananaMama
Ему что, не сказали?
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Jurgen Klinsmann
есть вероятность, что россия станет дверью в азию)
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Дмитрий9779
Один из лучших в Оренбурге,вообще латиносы красавцы,прилично играют.
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remontada
Пригрели на груди иностранного агента!
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сервисник
Ответ Барсик Юрана
Предбанник
И тот пока закрыт) а вообще, проветрили и хватит
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Барсик Юрана
Предбанник
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