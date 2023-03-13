Платини о финале ЧМ-2022: «Франция была очень плоха, а Аргентина хороша, но все изменилось за 2 минуты. Франция перехватила инициативу и могла победить»

Теги Сборная Франции по футболу Мишель Платини Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 брань Футбол

Мишель Платини поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022

«Однажды я разговаривал с Францем Беккенбауэром о финале между сборными ФРГ и Италии в 1974 году, финале, в котором Италия выиграла со счетом 4:3 после дополнительного времени. Я сказал ему, что это, должно быть, отличный матч, и он ответил мне: «Мишель, не выдумывай. Это была дерьмовая игра до овертайма».

Это был худший матч, который мог случиться на чемпионате мира, до тех пор, пока он не стал исключительным из-за своего сценария. В этот раз мы были недалеко от этого. Франция была очень плоха. Аргентина была довольно хороша, и все изменилось за две минуты. Как только Аргентина подсела в плане физики, Франция перехватила инициативу, и в итоге она должна была или могла победить. 

Заслуживала ли Франция выиграть чемпионат мира? В той же мере, как в 1998 ил 2018 году, – почему бы и нет. Я был бы рад, если бы Франция смогла победить, но если задуматься... Заслуживали ли мы победы над Англией? Были ли мы лучше Марокко? Были ли мы хороши в финале? Это было нелегко. 

Это был отличный чемпионат мира, но заслуживала ли Франция победы? Необязательно. Мы были очень эффективны», – сказал бывший полузащитник сборной Франции и экс-президент УЕФА в эфире передачи Rothen s’enflamme. 

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11 комментариев

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tm5pvbngvj
Ответ Валерий Боголюбов
Ха-ха, не в финале, а в полуфинале, и не в 1974 году, а в 1970 году в Мексике. Склероз или деменция?
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
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Arthur Jacob
«Матч века» Италия-ФРГ был сыгран в полуфинале 1970 года, итальянцы победили 4:3, 5 голов из 7-и были забиты в овертайме
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kin
Это не 1974
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Александра Александрова
Аргентина в плей офф ударила 27 раз в створ всех соперников , все соперники 12 , поэтому , кто заслуживал тот и выиграл !
+2
0
+2
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Валерий Боголюбов
Ха-ха, не в финале, а в полуфинале, и не в 1974 году, а в 1970 году в Мексике. Склероз или деменция?
+3
-2
+1
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Sevuska
Ответ Direct free kick
В те годы попасть на ЕВРО было сложнее чем на ЧМ. По сути Платини до сих пор лучший "француз"
Для меня лучший француз это Зидан , он из другого измерения .
+1
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Wiley Fox
Платини знает, что саудиты и катарцы купили титул старому гному, который ничем не запомнился, кроме левых пенальти и кривых голов при помощи защиты соперников

Самый грязный ЧМ

А финал только для детей интересный. Франция просто не играла, включилась на пару минут и уничтожила днище

Двже поленья из России разобрали после 2008, а цены на аргентосов даже не выросли
+2
-6
-4
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Direct free kick
Ответ Sevuska
Ну а в эпоху самого Платини Франция брала лишь Европу один раз , но это была Кемпеса , Росси , Марадоны и других звёзд.
В те годы попасть на ЕВРО было сложнее чем на ЧМ. По сути Платини до сих пор лучший "француз"
+1
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Direct free kick
Мбаппе сильнее месси, чёртов коломуани
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Екн Лор
Если бы у Франции был такой же командный дух, как у аргов, французы бы деклассировали их ещё в первом тайме
+3
-5
-2
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Sevuska
Ну а в эпоху самого Платини Франция брала лишь Европу один раз , но это была Кемпеса , Росси , Марадоны и других звёзд.
+1
-3
-2
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