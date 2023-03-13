Платини о финале ЧМ-2022: «Франция была очень плоха, а Аргентина хороша, но все изменилось за 2 минуты. Франция перехватила инициативу и могла победить»

поделился впечатлениями от финала .

«Однажды я разговаривал с Францем Беккенбауэром о финале между сборными ФРГ и Италии в 1974 году, финале, в котором Италия выиграла со счетом 4:3 после дополнительного времени. Я сказал ему, что это, должно быть, отличный матч, и он ответил мне: «Мишель, не выдумывай. Это была дерьмовая игра до овертайма».

Это был худший матч, который мог случиться на чемпионате мира, до тех пор, пока он не стал исключительным из-за своего сценария. В этот раз мы были недалеко от этого. Франция была очень плоха. была довольно хороша, и все изменилось за две минуты. Как только Аргентина подсела в плане физики, Франция перехватила инициативу, и в итоге она должна была или могла победить.

Заслуживала ли Франция выиграть чемпионат мира? В той же мере, как в 1998 ил 2018 году, – почему бы и нет. Я был бы рад, если бы Франция смогла победить, но если задуматься... Заслуживали ли мы победы над Англией? Были ли мы лучше Марокко? Были ли мы хороши в финале? Это было нелегко.

Это был отличный чемпионат мира, но заслуживала ли Франция победы? Необязательно. Мы были очень эффективны», – сказал бывший полузащитник сборной и экс-президент УЕФА в эфире передачи Rothen s’enflamme.

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