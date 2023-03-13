Браима Диаса впервые вызовут в сборную Марокко – на сбор в марте

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Испании U-21 Сборная Марокко по футболу Браим Диас Футбол

Браим Диас впервые будет вызван в сборную Марокко.

Следующий сбор национальной команды Марокко пройдут с 20 по 28 марта. Как сообщает журналист Изем Анасс, Браим Диас примет участие в этом сборе.

Полузащитник «Реала», выступающий на правах аренды за «Милан», родился в Испании, но его родители имеют марокканские корни. Браим играл за молодежные сборные Испании и выходил в составе основной команду в товарищеском матче против сборной Литвы в 2021 году.

В текущем сезоне Браим Диас провел за «Милан» 21 матч в Серии А, забив 4 мяча и отдав 3 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

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6 комментариев

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0rbit
Ответ Владимир Владимирович
Ну в Испании не лохи сидят , значит не видят в нём игрока которого не стоит упускать
лол
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AnMe
Ответ Владимир Владимирович
Ну в Испании не лохи сидят , значит не видят в нём игрока которого не стоит упускать
Учитывая как играли испанцы в 18/22 годах ЧМ, ну и на евро, то может даже лохи
+8
-1
+7
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Инженер Управляющий
Ответ Владимир Владимирович
Ну в Испании не лохи сидят , значит не видят в нём игрока которого не стоит упускать
в Испании по блату всякий неликвид в сборную протаскивают, ещё и на ЧМ такой шлак возят всем скопом
+16
0
+16
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Владимир Владимирович
Ну в Испании не лохи сидят , значит не видят в нём игрока которого не стоит упускать
+3
-6
-3
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Сергей Орлов
А что, в испанскую сборную не проходит? Вроде небесталанный паренёк.
+3
0
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Вовито Бомбито
Ему лучше в Испании остаться
+1
-3
-2
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