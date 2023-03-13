Браима Диаса впервые вызовут в сборную Марокко – на сбор в марте
Браим Диас впервые будет вызван в сборную Марокко.
Следующий сбор национальной команды Марокко пройдут с 20 по 28 марта. Как сообщает журналист Изем Анасс, Браим Диас примет участие в этом сборе.
Полузащитник «Реала», выступающий на правах аренды за «Милан», родился в Испании, но его родители имеют марокканские корни. Браим играл за молодежные сборные Испании и выходил в составе основной команду в товарищеском матче против сборной Литвы в 2021 году.
В текущем сезоне Браим Диас провел за «Милан» 21 матч в Серии А, забив 4 мяча и отдав 3 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.
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