Браима Диаса впервые вызовут в сборную Марокко – на сбор в марте

Браим Диас впервые будет вызван в сборную .

Следующий сбор национальной команды Марокко пройдут с 20 по 28 марта. Как сообщает журналист Изем Анасс, Браим Диас примет участие в этом сборе.

Полузащитник « », выступающий на правах аренды за «Милан», родился в , но его родители имеют марокканские корни. Браим играл за молодежные сборные Испании и выходил в составе основной команду в товарищеском матче против сборной Литвы в 2021 году.

В текущем сезоне провел за « » 21 матч в Серии А, забив 4 мяча и отдав 3 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

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