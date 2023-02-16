Мартин Эдегор: «Сити» был лучше. «Арсенал» действовал недостаточно хорошо как перед чужими воротами, так и перед своими»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:3).

«Игра решилась в штрафных. Мы не были достаточно хороши, как перед чужими воротами, так и перед своими. «Сити» был лучше. В остальном мы провели хороший матч, имели много хороших отрезков, но мы должны быть лучше в штрафных.

Это футбол. Иногда шансы реализуются, иногда нет. Но именно в этом нам нужно совершенствоваться, быть более хладнокровными и защищаться в своей штрафной. Это касается не какого-то одного игрока, а всей команды.

Как мы и говорили весь сезон, нужно упорно работать и идти от игры к игре. Сейчас все то же самое. Сегодня мы проиграли один матч и теперь думаем о следующем. В субботу новая игра, мы должны вернуться и победить.

Это была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня и сделал эту игру особенной. Мы будем усердно работать, чтобы дать им что-то, что сделает их счастливыми», – сказал Эдегор в интервью Amazon Prime.

«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Helius
В последних матчах Эдегор стабильно плох к сожалению. С Сити тоже слабо сыграл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
Слишком много брака Арсенал показал сегодня. Если команда всерьёз настроена на чемпионство - с топами нужно играть более хладнокровно и безошибочно. Как правило, за ошибки приходится дорого расплачиваться.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sardor Abdujalilov
Доминанты
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий