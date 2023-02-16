Мартин Эдегор: «Сити» был лучше. «Арсенал» действовал недостаточно хорошо как перед чужими воротами, так и перед своими»
Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:3).
«Игра решилась в штрафных. Мы не были достаточно хороши, как перед чужими воротами, так и перед своими. «Сити» был лучше. В остальном мы провели хороший матч, имели много хороших отрезков, но мы должны быть лучше в штрафных.
Это футбол. Иногда шансы реализуются, иногда нет. Но именно в этом нам нужно совершенствоваться, быть более хладнокровными и защищаться в своей штрафной. Это касается не какого-то одного игрока, а всей команды.
Как мы и говорили весь сезон, нужно упорно работать и идти от игры к игре. Сейчас все то же самое. Сегодня мы проиграли один матч и теперь думаем о следующем. В субботу новая игра, мы должны вернуться и победить.
Это была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня и сделал эту игру особенной. Мы будем усердно работать, чтобы дать им что-то, что сделает их счастливыми», – сказал Эдегор в интервью Amazon Prime.
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