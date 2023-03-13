Пеп Гвардиола: «О «Сити» будут судить по Лиге чемпионов. Это не изменится, через что бы мы ни проходили»

согласен, что о его работе в « » будут судить по успехам в чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, станет ли победа в ЛЧ главным показателем его успеха в глазах общественности.

«Да. Это не значит, что я согласен с этим, но, безусловно, о нас будут судить по этому соревнованию.

Перед моим первым матчем в Лиге чемпионов с этим клубом у меня спросили: «Вы пришли, чтобы выиграть Лигу чемпионов?» Я мог бы это понять, если бы я был тренером « », но я принимаю это. Это не изменится, через что бы мы ни проходили», – сказал Гвардиола.

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