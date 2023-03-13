Пеп Гвардиола: «О «Сити» будут судить по Лиге чемпионов. Это не изменится, через что бы мы ни проходили»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола согласен, что о его работе в «Манчестер Сити» будут судить по успехам в Лиге чемпионов. 

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, станет ли победа в ЛЧ главным показателем его успеха в глазах общественности. 

«Да. Это не значит, что я согласен с этим, но, безусловно, о нас будут судить по этому соревнованию.

Перед моим первым матчем в Лиге чемпионов с этим клубом у меня спросили: «Вы пришли, чтобы выиграть Лигу чемпионов?» Я мог бы это понять, если бы я был тренером «Реала», но я принимаю это. Это не изменится, через что бы мы ни проходили», – сказал Гвардиола. 

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9 комментариев

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Бакинский Кот
Реалу чтоб выиграть ЛЧ ты точно не нужен.
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Yri Yrov
Ответ Артур Мкртычян
даже Челси тратит в 2 раза больше Сити. а у вас все те же бредни. Сити сейчас не тратит много.
ну да. сколько там по сумме два состава стоят? 1.8 млрд?
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Belfast Boy
Ответ Enotaz24
Ну все так и есть! Рано или поздно Сити возьмёт ЛЧ , но будет ли это при Пепе, вот вопрос. В любом случае он проделал большую работу.
не факт что возьмет, не забывай о новом кальчополи и очищении шипом
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Артур Мкртычян
Ответ Yri Yrov
конечно же так надо судить, учитывая "лучшего" тренера в историй и миллиарды долларов которые вбухивают добрые шейхи
даже Челси тратит в 2 раза больше Сити. а у вас все те же бредни. Сити сейчас не тратит много.
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Артур Мкртычян
Ответ Marcus-light
Это большое достижение. Только Баварию, Сити и ПСЖ так оценивают (из топ-клубов)
и Реал Мадрид с барсой.
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Yri Yrov
конечно же так надо судить, учитывая "лучшего" тренера в историй и миллиарды долларов которые вбухивают добрые шейхи
+5
-4
+1
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Marcus-light
Это большое достижение. Только Баварию, Сити и ПСЖ так оценивают (из топ-клубов)
+2
-2
0
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Enotaz24
Ну все так и есть! Рано или поздно Сити возьмёт ЛЧ , но будет ли это при Пепе, вот вопрос. В любом случае он проделал большую работу.
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Денис Грибанов
по лиге чемпионов с вами давно все понятно.
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