Фердинанд не одобряет частые изменения в обороне «Сити»: «Всем великим командам свойственно постоянство. Взгляните на «Реал»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал « ».

«Всем великим командам, которые добивались успеха на протяжении многих лет, свойственно постоянство в обороне, это фундамент любой великой команды. Сейчас у «Сити» мы этого не наблюдаем.

Каждую неделю происходят какие-то изменения из-за травм или просто по желанию. История учит нас тому, что чаще всего должны играть одни и те же люди.

Взгляните на « » – вам ясно, что будут играть именно эти два центральных защитника, и . Раньше то же было с Рамосом и Вараном. Если посмотреть на историю, то именно так и принято», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.