Фердинанд не одобряет частые изменения в обороне «Сити»: «Всем великим командам свойственно постоянство. Взгляните на «Реал»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Сити».
«Всем великим командам, которые добивались успеха на протяжении многих лет, свойственно постоянство в обороне, это фундамент любой великой команды. Сейчас у «Сити» мы этого не наблюдаем.
Каждую неделю происходят какие-то изменения из-за травм или просто по желанию. История учит нас тому, что чаще всего должны играть одни и те же люди.
Взгляните на «Реал» – вам ясно, что будут играть именно эти два центральных защитника, Рюдигер и Милитао. Раньше то же было с Рамосом и Вараном. Если посмотреть на историю, то именно так и принято», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.
Жаль, что на мега уровне отыграли недолго