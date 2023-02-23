Фердинанд не одобряет частые изменения в обороне «Сити»: «Всем великим командам свойственно постоянство. Взгляните на «Реал»

Теги Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Рафаэль Варан Антонио Рюдигер Эдер Милитао Футбол

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Сити».

«Всем великим командам, которые добивались успеха на протяжении многих лет, свойственно постоянство в обороне, это фундамент любой великой команды. Сейчас у «Сити» мы этого не наблюдаем.

Каждую неделю происходят какие-то изменения из-за травм или просто по желанию. История учит нас тому, что чаще всего должны играть одни и те же люди.

Взгляните на «Реал» – вам ясно, что будут играть именно эти два центральных защитника, Рюдигер и Милитао. Раньше то же было с Рамосом и Вараном. Если посмотреть на историю, то именно так и принято», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

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13 комментариев

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Jovana Jovičić
Ответ Кукич
Говорят Реал покупает звезд. Но лидеры современного Реала переходили явно не в статусе звезд: Винисиус и Родриго 17 летними пацанами не нюхавшими взрослого футбола, юного Вальверде достали из какого то захудалого чемпионата,Милитао был перспективным защитником из чемпионата Португалии и первые 2 года просидел на банке Реала, Камавингу купили тоже навырост,а не в качестве звезды стартового состава.Вот так формировался костяк сегодняшнего Реала, они не были звездами типа КуртуаКрооса,Карима,Модрича,Роналду и прочих
Только вот стоимости там совсем не ноунеймовские. А просто отвалить такие деньги за лучший молодняк - это дело не самое хитрое.
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Кукич
Говорят Реал покупает звезд. Но лидеры современного Реала переходили явно не в статусе звезд: Винисиус и Родриго 17 летними пацанами не нюхавшими взрослого футбола, юного Вальверде достали из какого то захудалого чемпионата,Милитао был перспективным защитником из чемпионата Португалии и первые 2 года просидел на банке Реала, Камавингу купили тоже навырост,а не в качестве звезды стартового состава.Вот так формировался костяк сегодняшнего Реала, они не были звездами типа КуртуаКрооса,Карима,Модрича,Роналду и прочих
+1
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Jovana Jovičić
Как там дела у Ливерпуля с постоянным Ван Дейком?
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Игорь Новиков
Ответ !Sc@ryClown!
ну дырявит же,забили правда 6,а должны были все 15 по итогу противостояния,как и в позапрошлом сезоне когда уже МС прошел дальше.
Дожны, может, и 30 Только что-то не забили))
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Morning Glory
Ответ Игорь Новиков
Особенно Сити дырявит. Правда, вылетает от Реала.
Так и Реал тоже вылетал от Сити.
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!Sc@ryClown!
Ответ Игорь Новиков
Особенно Сити дырявит. Правда, вылетает от Реала.
ну дырявит же,забили правда 6,а должны были все 15 по итогу противостояния,как и в позапрошлом сезоне когда уже МС прошел дальше.
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Игорь Новиков
Ответ !Sc@ryClown!
так то и Реал дырявят исправно начиная от Мальорки и заканчивая МС и Барселоной.
Особенно Сити дырявит. Правда, вылетает от Реала.
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Alex Slobodskikh
Видич Фердинанд
Жаль, что на мега уровне отыграли недолго
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!Sc@ryClown!
так то и Реал дырявят исправно начиная от Мальорки и заканчивая МС и Барселоной.
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llolishe
Фердинанд будет годами фапать на Мадрид походу они же Манчеста Каземиру продали
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llolishe
Вот именно великим командам, а не таким как Манчестер Сити
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ZamoRano
Он этот несчастный лузерпуль, да и сити, походу будет троллить до конца сезона...
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Никого_нет
Вообще основная пара по прошлому сезону и началу этого это Милитао Алаба, а Рюди во многом выходит из-за травм других игроков
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