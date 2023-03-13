Тер Стеген провел 150-й сухой матч за «Барселону». Больше лишь у Вальдеса и Субисарреты

Теги Барселона Виктор Вальдес Ла Лига Андони Субисаррета Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в 25-м туре чемпионата Испании.

Вратарь Марк-Андре тер Стеген провел 150-й сухой матч за карьеру в каталонском клубе.

Это третий результат в истории «блауграны». Рекордсмен – Виктор Вальдес с 237 играми на ноль, второе место у Андони Субисарреты (172).

Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.

В текущем сезоне голкипер провел 21 сухой матч (19 из них в Ла Лиге).

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9 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
В прошлом сезоне я его критиковал не раз(и было за что) так как он играл явно не на своём уровне, но в этом сезоне прибавил сильно, были матчи где Барса выигрывала только благодаря ему(как вчера например) В Ла Лиге пока лучший в этом сезоне.
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AnMe
Вот это Вальдес далеко ушел
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rigobersong
Вальдес 5 трофеев Саморы

дырильяс 1

Пинто 1

Все понимают, что токсичный дырильос там по Мадридскому блату всегда в сборной играл:)

Пересмотрите финал 2006го года, что там выдал величайший Вальдес!:)
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Raindrop Drop Top
Ответ Николай Овечкин
В чем грабеж то ? Из ле вылетели, из лч вылетели…за сухари против мальорок и эльче награды не дают.
В том что сейчас по статистике это абсолютно лучший вратарь среди ТОП-5 лиг и тут не о чем даже спорить. Это же легко против Мальорок и Эльче тащить, тогда почему надежнейший топ-2 вратарь мира в каждом матче беспощадно дырявится? 🤣
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Вася Жучкин
Ответ Николай Овечкин
В чем грабеж то ? Из ле вылетели, из лч вылетели…за сухари против мальорок и эльче награды не дают.
Может он Ла лигу имеет в виду?
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Николай Овечкин
Ответ Raindrop Drop Top
Будет тотальным грабежом, если не дадут приз лучшему вратарю года
В чем грабеж то ? Из ле вылетели, из лч вылетели…за сухари против мальорок и эльче награды не дают.
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therealgreenman
За 25 матчей в Ла Лиге пропустить всего 8 голов, Тер Штеген явно заслуживает похвалы в этом сезоне…
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Fox_Mulder_12
Ответ Raindrop Drop Top
Будет тотальным грабежом, если не дадут приз лучшему вратарю года
Не дадут, даже в тройку не попадёт. Будет учитываться ЧМ и ЛЧ. И там, и там его нет) Если ты про ЗМ.
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Raindrop Drop Top
Будет тотальным грабежом, если не дадут приз лучшему вратарю года
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