Тер Стеген провел 150-й сухой матч за «Барселону». Больше лишь у Вальдеса и Субисарреты

« » обыграла «Атлетик» (1:0) в 25-м туре чемпионата .

Вратарь Марк-Андре тер Стеген провел 150-й сухой матч за карьеру в каталонском клубе.

Это третий результат в истории «блауграны». Рекордсмен – с 237 играми на ноль, второе место у (172).

Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.

В текущем сезоне голкипер провел 21 сухой матч (19 из них в Ла Лиге).

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