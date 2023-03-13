Тер Стеген провел 150-й сухой матч за «Барселону». Больше лишь у Вальдеса и Субисарреты
«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в 25-м туре чемпионата Испании.
Вратарь Марк-Андре тер Стеген провел 150-й сухой матч за карьеру в каталонском клубе.
Это третий результат в истории «блауграны». Рекордсмен – Виктор Вальдес с 237 играми на ноль, второе место у Андони Субисарреты (172).
Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.
В текущем сезоне голкипер провел 21 сухой матч (19 из них в Ла Лиге).
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дырильяс 1
Пинто 1
Все понимают, что токсичный дырильос там по Мадридскому блату всегда в сборной играл:)
Пересмотрите финал 2006го года, что там выдал величайший Вальдес!:)