«МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля» сыграл вничью с «Саутгемптоном» с 20-го места АПЛ и отстал от «Арсенала» на 16 очков

Отставание « » от лидирующего в «Арсенала» выросло до 16 очков.

Команда сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0), занимающим последнее место в чемпионате Англии.

Манкунианцы второй тур подряд не смогли выиграть – в 26-м было поражение от «Ливерпуля» (0:7).

На данный момент у «МЮ» 50 очков после 26 матчей. До идущего вторым « » – 11 баллов, до лидирующего « » – 16. Эти две команды сыграли по 27 раз.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас