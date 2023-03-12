«МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля» сыграл вничью с «Саутгемптоном» с 20-го места АПЛ и отстал от «Арсенала» на 16 очков
Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в АПЛ «Арсенала» выросло до 16 очков.
Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0), занимающим последнее место в чемпионате Англии.
Манкунианцы второй тур подряд не смогли выиграть – в 26-м было поражение от «Ливерпуля» (0:7).
На данный момент у «МЮ» 50 очков после 26 матчей. До идущего вторым «Манчестер Сити» – 11 баллов, до лидирующего «Арсенала» – 16. Эти две команды сыграли по 27 раз.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Напомню что Моуринью был уволен за то что старт сезона был полностью провален.