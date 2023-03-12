«МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля» сыграл вничью с «Саутгемптоном» с 20-го места АПЛ и отстал от «Арсенала» на 16 очков

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Эрик тен Хаг Футбол

Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в АПЛ «Арсенала» выросло до 16 очков.

Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0), занимающим последнее место в чемпионате Англии.

Манкунианцы второй тур подряд не смогли выиграть – в 26-м было поражение от «Ливерпуля» (0:7).

На данный момент у «МЮ» 50 очков после 26 матчей. До идущего вторым «Манчестер Сити» – 11 баллов, до лидирующего «Арсенала» – 16. Эти две команды сыграли по 27 раз.

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95 комментариев

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Dmitriy43
Ответ Токсик
Повылезали из нор чeрви. Во времена 8-х мест тут 2 фана Арсенала на весь подсайт АПЛ было
Это потому что у нас в деревне интернету не было
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Петр Хромов
весь запал ушел на Бетис
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Токсик
Ответ Мистер Робот
Наслаждайся этим сезоном, в следующих болтаться на привычном 6м месте вам.
Повылезали из нор чeрви. Во времена 8-х мест тут 2 фана Арсенала на весь подсайт АПЛ было
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liverpool and barcelona fan
С 10 летним юбилеем манки
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Dimanutd
Ответ Александр Жариков
Комментарий удален пользователем
Наш чемп лучше чего стал?чем был?один плюс что мы не играем в Европе,это не позоримся лишний раз на весь мир
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рашпиль
Ответ рашпиль
А ты откуда взялась?
Цаца попросила номерок, но добавила меня в чс. Классика.
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Александр Жариков
Комментарий удален пользователем
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NottinghamForest79
Ответ DolJun
если б не кривоногий волкот, ну или чтоб ворд-проузу чутка повезло
да
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NottinghamForest79
Ответ llolishe
Если ты не исчезнешь давай сравним траты клубов и выигранные трофеи за последние 5 сезонов
точно
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bat90
Ответ Mr@k
МЮ надо делать упор на кубки, про чемп можно забыть
Тогда они могут упустить и 4-е место, если учитывать, что Каземиро не сыграет несколько матчей
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NottinghamForest79
Ответ Мистер Робот
Как там норвежская шпала? С левых пенок набивает себе стату?
как бегунок за 100 лям 0 голов и санчо 85 лям 0 голов
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Timur Jalnin
Ответ titov-and-trubach
Я заметил, что оба клуба с болелами, которые вытирали ноги о Жозе, мечтали о том, чтобы избавиться от него, так и продолжают барахтаться на том же, якобы "низком уровне", который показывал Жозе. Уже и кубок Лиги большим трофеем стал, а почему-то при Моуриньо он трофеем не считался. Скоро узнаем, что и Лига Европы очень почетный турнир. Ах да, как дела с Марсьялем, Шоу, Линделефом, Погбой, Фредом которых "устаревший толмач" просто не умел использовать? Заиграли на топ-уровне без него?) Про Тоттенхэм даже шутить не хочется. Начиная с традиционного "зиро" в трофеях и заканчивая "несправедливо обиженными" Ндомбеле и Алли, которые нигде и никому не нужны. Ну, ладно, Ндомбеле 3 минуты за Наполи играет каждый тур.
А то что МЮ с Жозе играл в унылое Г. мы тактично умолчим ??))
Напомню что Моуринью был уволен за то что старт сезона был полностью провален.
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Александр Калачев
Ответ My Buddy
в голос крикнул с Шоу, он один из лучших крайков в мире сейчас, действительно, не заиграл на топ уровне без хосе
Особенно против Ливерпуля на пару с Де Хеа выдал перформанс
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NottinghamForest79
Ответ Ман Сити
Не позорься. Холанд забил как весь маню)
точно.. накупили дерево по 100 и 85 и 60 лям и не довольны
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fellx
Ответ рашпиль
А ты откуда взялась?
Скинь ка номер, подробно обяснью откуда
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NottinghamForest79
Ответ **Iscander**
Помню при Сульшере в большинстве проигрывали, тут ничья в меньшинстве. Так что всё нормально. Не унываем.
визжал победа на легке
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Я-не-Я
Ответ titov-and-trubach
Я заметил, что оба клуба с болелами, которые вытирали ноги о Жозе, мечтали о том, чтобы избавиться от него, так и продолжают барахтаться на том же, якобы "низком уровне", который показывал Жозе. Уже и кубок Лиги большим трофеем стал, а почему-то при Моуриньо он трофеем не считался. Скоро узнаем, что и Лига Европы очень почетный турнир. Ах да, как дела с Марсьялем, Шоу, Линделефом, Погбой, Фредом которых "устаревший толмач" просто не умел использовать? Заиграли на топ-уровне без него?) Про Тоттенхэм даже шутить не хочется. Начиная с традиционного "зиро" в трофеях и заканчивая "несправедливо обиженными" Ндомбеле и Алли, которые нигде и никому не нужны. Ну, ладно, Ндомбеле 3 минуты за Наполи играет каждый тур.
Ну а что Жозе-то показал? Второй заход в Челси, второй сезон - на 16 месте шла команда, когда его попёрли. Это чемпионская команда, напомню. В МЮ 3й сезон кровь из глаз. В ТТХ - дно полное. Сейчас Рому ведёт к евротитулам, да? И во всем, конечно же, виноваты все, кто угодно - футболисты, директора, владельцы, судьи, домохозяйки, инопланетяне, только не Жозе.
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рашпиль
Ответ fellx
Пошли оправдания
А ты откуда взялась?
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NottinghamForest79
воспитанниик сит отстоял ничью для сотона
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рашпиль
Ответ Сергей Вячеславович
Ну вот и успакаивай себя этим )))
Ты ещё заплачь.
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Вовито Бомбито
Судья красава. Святой затащил против 11 дьяволов
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Petr Tcoi
Ответ My Buddy
в голос крикнул с Шоу, он один из лучших крайков в мире сейчас, действительно, не заиграл на топ уровне без хосе
Он показывает приличный уровень когда под него покупают равноценную замену. То есть, нужно два игрока, чтобы получить одного играющего. Классный защитник.
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fellx
Ответ рашпиль
Заголовок гаденький. После Ливерпуля был Бетис, а сегодня было удаление.
Пошли оправдания
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Чёрный тюльпан
Ответ titov-and-trubach
Я заметил, что оба клуба с болелами, которые вытирали ноги о Жозе, мечтали о том, чтобы избавиться от него, так и продолжают барахтаться на том же, якобы "низком уровне", который показывал Жозе. Уже и кубок Лиги большим трофеем стал, а почему-то при Моуриньо он трофеем не считался. Скоро узнаем, что и Лига Европы очень почетный турнир. Ах да, как дела с Марсьялем, Шоу, Линделефом, Погбой, Фредом которых "устаревший толмач" просто не умел использовать? Заиграли на топ-уровне без него?) Про Тоттенхэм даже шутить не хочется. Начиная с традиционного "зиро" в трофеях и заканчивая "несправедливо обиженными" Ндомбеле и Алли, которые нигде и никому не нужны. Ну, ладно, Ндомбеле 3 минуты за Наполи играет каждый тур.
А кто Линделёфа, Погба и Фреда в МЮ приводил, не напомните? Не ваш ли любимый переводчик и по совместительству водила автобусов? Если матчи МЮ не смотреть, то, конечно, покажется, что Шо не умел использовать Сульшер, и не умеет использовать тен Хаг, хотя по факту он на 2 головы сильнее стал, чем был плюшевым Люком у толмача. Кстати, как там дела у самого Жузе обстоят? Целую Лигу Конференций осилил с Ромой не так давно, как я слышал. Вот так достижение для некогда обладателя 2 ЛЧ, а ещё нескольких чемпионатов, которыми он так любит бахвалиться перед разными болельщиками, тыча им пальцы.
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Decard Show
Для трезвых людей было давно понятно что голландский роналдуфоб в середине сезона сливается ! Только люди принимающие коксы верили что с ним выиграем апл
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