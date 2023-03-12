Игроки и тренеры «Кадиса» оскорбляли и толкали судей после матча с «Хетафе». Вратарю Ледесме грозит бан до 12 матчей

Вратарю «Кадиса» грозит дисквалификация до 12 матчей.

Матч «Кадиса» и «Хетафе» в пятницу, 10 марта, в 25-м туре завершился вничью со счетом 2:2.

На 16-й минуте компенсированного времени форвард « » реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Кадиса» Альфонсо Эспино в своей штрафной площади.

После этого между игроками завязалась потасовка, по итогам которой с поля был удален защитник «Кадиса» Исаак Карселен.

Конфликт продолжился и после матча в подтрибунном помещении. Согласно протоколу матча, вратарь «Кадиса» толкнул партнера по команде, находившегося за спиной главного арбитра матча , чтобы задеть его.

Как сообщает Marca, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации рассмотрит инцидент. Ледесме грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей.

Кроме того, красную карточку получил тренер вратарей «Кадиса» Лоло Бокардо, пытавшийся устроить потасовку с главным арбитром после матча.

Позже он назвал судейскую бригаду «сукиными детьми». Также в протоколе матча фигурирует помощник главного тренера команды Диего Рибера, толкнувший Эрнандеса Эрнандеса в подтрибунном помещении.

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