Игроки и тренеры «Кадиса» оскорбляли и толкали судей после матча с «Хетафе». Вратарю Ледесме грозит бан до 12 матчей
Вратарю «Кадиса» Херемиасу Ледесме грозит дисквалификация до 12 матчей.
Матч «Кадиса» и «Хетафе» в пятницу, 10 марта, в 25-м туре Ла Лиги завершился вничью со счетом 2:2.
На 16-й минуте компенсированного времени форвард «Хетафе» Энес Унал реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Кадиса» Альфонсо Эспино в своей штрафной площади.
После этого между игроками завязалась потасовка, по итогам которой с поля был удален защитник «Кадиса» Исаак Карселен.
Конфликт продолжился и после матча в подтрибунном помещении. Согласно протоколу матча, вратарь «Кадиса» толкнул партнера по команде, находившегося за спиной главного арбитра матча Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, чтобы задеть его.
Как сообщает Marca, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации рассмотрит инцидент. Ледесме грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей.
Кроме того, красную карточку получил тренер вратарей «Кадиса» Лоло Бокардо, пытавшийся устроить потасовку с главным арбитром после матча.
Позже он назвал судейскую бригаду «сукиными детьми». Также в протоколе матча фигурирует помощник главного тренера команды Диего Рибера, толкнувший Эрнандеса Эрнандеса в подтрибунном помещении.
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