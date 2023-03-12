Идову о 2:3 с «Зенитом»: «При ничейном счете почувствовался их характер. Команды, способные забить победный гол в такой ситуации, становятся чемпионами»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Брайан Идову Матч ТВ Бутта Магомедов Густаво Мантуан Футбол

Брайан Идову отметил чемпионский характер «Зенита» в матче с «Химками».

Матч 19-го тура Мир РПЛ завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:2.

Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, «Химки» сравняли счет благодаря дублю Бутты Магомедова, но на 91-й минуте матча Густаво Мантуан вновь вывел «Зенит» вперед.

«Лично мне было сложно, потому что я болел, пропускал несколько тренировочных дней. Физически было тяжело, трудно дышать.

Те, кто вышли на замену у нас, хорошо сыграли. У «Зенита» тоже замена сыграла решающую роль в матче.

Когда был ничейный счет, почувствовался чемпионский характер «Зенита». Такие команды и становятся чемпионом, потому что могут забить победный гол в подобной ситуации»,  – сказал защитник «Химок».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. Сине-бело-голубые на 8 очков опережают «Спартак», идущий на 2-й строчке.

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2 комментария

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ТрактоПоктер
Ну, справедливости ради, эмоций от ТАКОЙ победы гораздо больше чем как с парижанами )
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Darkhan Darkhan
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