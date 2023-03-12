Идову о 2:3 с «Зенитом»: «При ничейном счете почувствовался их характер. Команды, способные забить победный гол в такой ситуации, становятся чемпионами»
Брайан Идову отметил чемпионский характер «Зенита» в матче с «Химками».
Матч 19-го тура Мир РПЛ завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:2.
Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, «Химки» сравняли счет благодаря дублю Бутты Магомедова, но на 91-й минуте матча Густаво Мантуан вновь вывел «Зенит» вперед.
«Лично мне было сложно, потому что я болел, пропускал несколько тренировочных дней. Физически было тяжело, трудно дышать.
Те, кто вышли на замену у нас, хорошо сыграли. У «Зенита» тоже замена сыграла решающую роль в матче.
Когда был ничейный счет, почувствовался чемпионский характер «Зенита». Такие команды и становятся чемпионом, потому что могут забить победный гол в подобной ситуации», – сказал защитник «Химок».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. Сине-бело-голубые на 8 очков опережают «Спартак», идущий на 2-й строчке.
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