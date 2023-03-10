Где смотреть Акрон – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 14 марта
Во вторник, 14 марта, сыграют Акрон и Локомотив в четвертьфинале этапа 2 ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Кристалл».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Акрон – Локомотив
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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