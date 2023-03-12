Индзаги теряет доверие игроков «Интера», боссы недовольны результатами. Будущее тренера под вопросом
Симоне Индзаги может потерять работу, если «Интер» не выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает Corriere della Sera, после 1:2 от «Специи» будущее тренера в «Интере» стало неопределенным. В руководстве «нерадзурри» недовольны нынешней ситуацией и недавними результатами команды. Индзаги находится в непосредственной опасности.
Игроки «Интера» не доверяют Индзаги. После каждого поражения тренер все сильнее теряет раздевалку. Впервые доверие игроков к Симоне пошатнулось после того, как «Интер» не смог выиграть скудетто в прошлом сезоне, хотя обладал всеми возможностями для этого. Тогда отношения между игроками и тренером стали напряженными.
Отмечается, что ухудшились отношения и между игроками. Например, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес уже не так хорошо ладят, как раньше. Марцело Брозович, которого считают ключевым игроком, не чувствует себя достаточно комфортно после того, как уступил Хакану Чалханоглу место в составе.
Если «Интер» не пройдет «Порту» (первый матч – 1:0), то ситуация для Индзаги может стать еще более сложной.
«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей – «Болонье» (0:1) и «Специи» (1:2). В ближайших играх «нерадзурри» предстоит сыграть с «Порту» (14 марта) и «Ювентусом» (19 марта).
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Да, есть проблемы, но они куда глобальнее, чем просто работа тренера.
Я бы вменил Индзаги не всегда удачный стартовый состав и явно однообразные замены, которые, зачастую, не усиливают игру. Но… скамейка лишь парой позиций может превосходит основу.
Я хз.. по мне так сейчас на рынке нет тренеров которые усилят эту позицию в Интере, если, конечно, брать варианты, которые заинтересует такая работа.
Да и менять тренера сейчас, наверное, просто глупо. В лигочемптонскую зону Интер заползти обязан с Индзаги, а в ЛЧ сделана и так неплохая работа, и есть шанс пройти в четвертьфинал.
Другое дело сильно лучше ли будет текущий Конте чем Инзаги?
В топ-4 будет, что увольнять.