Индзаги теряет доверие игроков «Интера», боссы недовольны результатами. Будущее тренера под вопросом

может потерять работу, если «Интер» не выйдет в 1/4 финала .

Как сообщает Corriere della Sera, после 1:2 от «Специи» будущее тренера в « » стало неопределенным. В руководстве «нерадзурри» недовольны нынешней ситуацией и недавними результатами команды. Индзаги находится в непосредственной опасности.

Игроки «Интера» не доверяют Индзаги. После каждого поражения тренер все сильнее теряет раздевалку. Впервые доверие игроков к Симоне пошатнулось после того, как «Интер» не смог выиграть скудетто в прошлом сезоне, хотя обладал всеми возможностями для этого. Тогда отношения между игроками и тренером стали напряженными.

Отмечается, что ухудшились отношения и между игроками. Например, и уже не так хорошо ладят, как раньше. Марцело Брозович, которого считают ключевым игроком, не чувствует себя достаточно комфортно после того, как уступил Хакану Чалханоглу место в составе.

Если «Интер» не пройдет «Порту» (первый матч – 1:0), то ситуация для Индзаги может стать еще более сложной.

«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей – «Болонье» (0:1) и «Специи» (1:2). В ближайших играх «нерадзурри» предстоит сыграть с «Порту» (14 марта) и «Ювентусом» (19 марта).

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