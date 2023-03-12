Индзаги теряет доверие игроков «Интера», боссы недовольны результатами. Будущее тренера под вопросом

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Болонья Специя Ромелу Лукаку Хакан Чалханоглу Марцело Брозович Лаутаро Мартинес Футбол

Симоне Индзаги может потерять работу, если «Интер» не выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Corriere della Sera, после 1:2 от «Специи» будущее тренера в «Интере» стало неопределенным. В руководстве «нерадзурри» недовольны нынешней ситуацией и недавними результатами команды. Индзаги находится в непосредственной опасности.

Игроки «Интера» не доверяют Индзаги. После каждого поражения тренер все сильнее теряет раздевалку. Впервые доверие игроков к Симоне пошатнулось после того, как «Интер» не смог выиграть скудетто в прошлом сезоне, хотя обладал всеми возможностями для этого. Тогда отношения между игроками и тренером стали напряженными.

Отмечается, что ухудшились отношения и между игроками. Например, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес уже не так хорошо ладят, как раньше. Марцело Брозович, которого считают ключевым игроком, не чувствует себя достаточно комфортно после того, как уступил Хакану Чалханоглу место в составе.

Если «Интер» не пройдет «Порту» (первый матч – 1:0), то ситуация для Индзаги может стать еще более сложной.

«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей – «Болонье» (0:1) и «Специи» (1:2). В ближайших играх «нерадзурри» предстоит сыграть с «Порту» (14 марта) и «Ювентусом» (19 марта).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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26 комментариев

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Joey Ramone
По таблице - результат для Интера максимальный, но почему Специям проигрывает - действительно это большой вопрос. Порту просто обязаны обыгрывать
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Евгений Суханов
Ответ Amsterdam
В прошлом сезоне чемпионство упустили благодаря кривой ноге резервного вратаря, причем тут индзаги?
Кривоногий
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Тюменец
Стоит посмотреть игры и станет понятно, что игрокам надо разобраться в самих себе. Столько моментов транжирит атака - это просто жесть.
Да, есть проблемы, но они куда глобальнее, чем просто работа тренера.
Я бы вменил Индзаги не всегда удачный стартовый состав и явно однообразные замены, которые, зачастую, не усиливают игру. Но… скамейка лишь парой позиций может превосходит основу.
Я хз.. по мне так сейчас на рынке нет тренеров которые усилят эту позицию в Интере, если, конечно, брать варианты, которые заинтересует такая работа.
Да и менять тренера сейчас, наверное, просто глупо. В лигочемптонскую зону Интер заползти обязан с Индзаги, а в ЛЧ сделана и так неплохая работа, и есть шанс пройти в четвертьфинал.
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Amsterdam
В прошлом сезоне чемпионство упустили благодаря кривой ноге резервного вратаря, причем тут индзаги?
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Трент Резнор
Наконец-то
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AERN
Из Лацио Сарри берите, а Индзаги обратно в Лацио.
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Amalfitano
Дионизи что ли возьмут?
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werley
Ответ giant
Так денег у всей Италии нет. Состав приличный , тот же Конте даже под текщий состав, замени пару стариков, может прийти. Другое дело сильно лучше ли будет текущий Конте чем Инзаги?
Видимо, безнадежное в том плане, что невозможно при имеющихся возможностях создать из Интера машину, стабильно выносящую всех на длинных дистанциях. Да, в чемпионатах пока не складывается, но в еврокубках Интер показывает пока даже чуть больше, чем от него можно было ожидать.
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d.xoxlov
Ответ Ярослав Гордеев
Если уволят Индзаги сейчас, совершат большую ошибку
Скорее всего, ценой в ЛЧ в следующем сезоне.
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giant
Ответ гилберт
Безденежное. Не путать с безнадёжное.
Блин, спросня не так прочитал. Бывает. Ну тем не менее текущий состав не так плох, замени пару игроков.
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гилберт
Ответ giant
Так денег у всей Италии нет. Состав приличный , тот же Конте даже под текщий состав, замени пару стариков, может прийти. Другое дело сильно лучше ли будет текущий Конте чем Инзаги?
Безденежное. Не путать с безнадёжное.
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Filipp Gorski
Да гнать его ссаными тряпками пора уже
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Блуждающий странник
Брать некого. Зидан или Тухель не пойдут в Интер с ограниченными ресурсами, им это не нужно. Все остальные вариант в любом случае похуже. Интер по сезону стабилен. В топ-4 попадет, аномальный матч со Специей не показатель. Есть шанс на кубок и в ЛЧ играют в плей-офф, выкинув сильную Барсу
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giant
Ответ Жаргал Шадапов
Ну и кого они заманят на его место? В это болото безденежное никто не сунется
Так денег у всей Италии нет. Состав приличный , тот же Конте даже под текщий состав, замени пару стариков, может прийти.
Другое дело сильно лучше ли будет текущий Конте чем Инзаги?
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GloryReal
В кои то веки после стольких неудачных сезонов Интер добивается хороших результатов. Я думаю это просто утка.
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encaro_one
Ответ artem saribekyan
Может, в зеркало посмотришь и увидишь свой состав?
Как с армянского на русский язык этот вопрос перевести?
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artem saribekyan
Ответ encaro_one
Стареющий (самый старый средний возраст в сериале) состав из говна и палок, по самому уровню игроков несильно от Ромы или Лацио отличается. В топ-4 будет, что увольнять.
Может, в зеркало посмотришь и увидишь свой состав?
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зак
когда мхитаряна пихают в состав любой будет не доволен, поэтому его место трещит..
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Жаргал Шадапов
Второе место для Интера это предел мечтаний при нынешней непростой ситуации в клубе
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Кузя Гитарист
Ответ Ярослав Гордеев
Если уволят Индзаги сейчас, совершат большую ошибку
А если на днях уволят , Ярик ?
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robbaggio
Этого оленя давно пора выгнать. Ни результатов, ни игры
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Los Galácticos
В целом команда идёт в топ 4 и еще участвует в ЛЧ и кубке Италии, так что Индзаги хорошо справляется.
+14
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encaro_one
Стареющий (самый старый средний возраст в сериале) состав из говна и палок, по самому уровню игроков несильно от Ромы или Лацио отличается.
В топ-4 будет, что увольнять.
+4
-4
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Ярослав Гордеев
Если уволят Индзаги сейчас, совершат большую ошибку
+26
-3
+23
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arspurs9
Учитывая бесполезность Лукаку и количество запоротых моментов Лаутаро, эти двое кому хочешь результат испортят.
+26
-6
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