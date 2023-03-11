Эрлинг Холанд: «Наслаждаюсь каждой секундой в АПЛ. Я смотрел этот футбол всю жизнь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд после победного гола в ворота «Кристал Пэлас» оценил игру «Манчестер Сити».

«Набирать три очка, выигрывать и при этом показывать хорошую игру непросто. Сегодня «Борнмут» обыграл «Ливерпуль», так что все матчи непростые, везде битва.

Мне не нравится упускать моменты. У меня был один во втором тайме, но небольшая ямка помешала мне.

Нам нужно побеждать в каждом матче, сейчас нас ждет игра против «Лейпцига». Нужно выигрывать и сосредотачиваться только на себе. Впереди еще много матчей, ничто не решено.

Это Англия, я наслаждаюсь игрой здесь, я смотрел этот футбол всю жизнь. Наслаждаюсь каждой секундой. Здорово быть в центре событий», – сказал форвард «Ман Сити» в эфире Sky Sports.

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3 комментария

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QWertY
Ответ rigobersong
При этом он реально с детства за МС:) А не как Должун стал топить за мешок, когда туда пришли деньги:))
Зря ты так. Долж вообще то тру фан Челси с 1905 года☝🏻
+2
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Тиджани Бабангида
И это очень заметно. Видно как Холланд реально кайфует от игры
+2
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+2
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rigobersong
При этом он реально с детства за МС:) А не как Должун стал топить за мешок, когда туда пришли деньги:))
+12
-2
+10
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