Холанд забил 28 голов в АПЛ за 26 матчей. До рекорда Премьер-лиги – 6 мячей
Эрлинг Холанд забил 28-й гол в чемпионате Англии.
Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти, назначенный за фол хавбека «Кристал Пэлас» Мишеля Олисе на полузащитнике «горожан» Илкае Гюндогане и принес своей команде победу – 1:0.
С 28 голами за 26 матчей норвежец лидирует в списке бомбардиров турнира. У Харри Кейна из «Тоттенхэма» 20 мячей.
До рекорда Энди Коула и Алана Ширера по голам за сезон АПЛ ему осталось шесть мячей.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
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