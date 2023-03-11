Холанд забил 28 голов в АПЛ за 26 матчей. До рекорда Премьер-лиги – 6 мячей

Теги Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Кристал Пэлас Илкай Гюндоган Эрлинг Холанд Мишель Олисе Футбол

Эрлинг Холанд забил 28-й гол в чемпионате Англии.

Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти, назначенный за фол хавбека «Кристал Пэлас» Мишеля Олисе на полузащитнике «горожан» Илкае Гюндогане и принес своей команде победу – 1:0.

С 28 голами за 26 матчей норвежец лидирует в списке бомбардиров турнира. У Харри Кейна из «Тоттенхэма» 20 мячей.

До рекорда Энди Коула и Алана Ширера по голам за сезон АПЛ ему осталось шесть мячей.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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инок
Надеюсь, что скоро рекорд по голам в сезоне АПЛ будет вскоре побит Эрлингом. Он твёрдо идёт к этому.
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Константин Белоглазов
Ответ Los Galácticos
Если у Холанда исчезает его фишка забивать по 3-4 гола в каждом матче, то это конечно максимально унылый игрок просто несуразное тело бегает по полю.
в некоторых матчах его прям заметно игнорят
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Los Galácticos
Ответ DolJun
если гвардиола с этим бистом не выиграет лч - то даже не вижу смысла это тело держать у руля сити
Пеп настолько гениален что просто так взять ЛЧ ему неинтересно, как обычно в самый ответственный момент что-нибудь отчебучит с составом и сольется в утиль.
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Carlos
Давай викинг, не упусти шанс 🌪️
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blaugrano
Ответ ман сити фейк
Не знаю с ним игра Ман Сити не та. Игровом плане Сити лучше играл без него лучше. Но чтобы хайпануть клубу нужны такие звёзды
В том сезоне говорили, что Сити как раз не хватает топового убийцы на острие.
Всем не угодишь, и всегда найдётся что-то "не то".
+30
-1
+29
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Iuasamotu
Нормально Эрлинг разогнался, раз уже до рекордов дело доходит. Конечно же нужно брать апловского льва за гриву
+3
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+2
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N89
Ответ therealgreenman
Он это рекорд может дотянуть в 2-3 матчах…
А может и не дотянуть )))
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ман сити фейк
Не знаю с ним игра Ман Сити не та. Игровом плане Сити лучше играл без него лучше. Но чтобы хайпануть клубу нужны такие звёзды
+7
-4
+3
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meredow06
Холанд на изи побьет рекорд,если только не травма.Ой тьфу-тьфу, лишь бы не накаркал🥶
+10
-1
+9
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DolJun
Ответ Los Galácticos
Если у Холанда исчезает его фишка забивать по 3-4 гола в каждом матче, то это конечно максимально унылый игрок просто несуразное тело бегает по полю.
если гвардиола с этим бистом не выиграет лч - то даже не вижу смысла это тело держать у руля сити
+3
-5
-2
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udiekemen
Ответ therealgreenman
Он это рекорд может дотянуть в 2-3 матчах…
Без травм только
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therealgreenman
Он это рекорд может дотянуть в 2-3 матчах…
+22
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+19
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Los Galácticos
Если у Холанда исчезает его фишка забивать по 3-4 гола в каждом матче, то это конечно максимально унылый игрок просто несуразное тело бегает по полю.
+6
-10
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