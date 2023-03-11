Холанд забил 28 голов в АПЛ за 26 матчей. До рекорда Премьер-лиги – 6 мячей

забил 28-й гол в чемпионате Англии.

Форвард « » реализовал пенальти, назначенный за фол хавбека « » Мишеля Олисе на полузащитнике «горожан» и принес своей команде победу – 1:0.

С 28 голами за 26 матчей норвежец лидирует в списке бомбардиров турнира. У Харри Кейна из «Тоттенхэма» 20 мячей.

До рекорда Энди Коула и Алана Ширера по голам за сезон ему осталось шесть мячей.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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