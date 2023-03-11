Хавбек «Динамо» Нгамале получил прямую красную на 57-й минуте. Он наступил шипами выше голени Сперцяну

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Краснодар Муми Нгамале Эдуард Сперцян Артем Любимов Футбол

Хавбек «Динамо» Муми Нгамале получил прямую красную карточку в игре с «Краснодаром».

Случилось это на 59-й минуте матча Мир РПЛ. Нгамале наступил шипами выше голени Эдуарду Сперцяну.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

 

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14 комментариев

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Норд из Скайрима
Ответ Александр Трофимов
Как человек который был на стадионе скажу следующее Всё карточки по делу.
Господи, какой ты смешной
Сразу видно уровень интеллекта оформившего фан-айди. Карамельку выдали на входе?
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Норд из Скайрима
Крот, как всегда, сломал игру
КК видит, чистый оффсайд при 2 голе не видит.
Что он, что Карась на варе, 2 крыла одного пету ой, орла
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Александр Трофимов
Ответ валя_стакан
Все орут на судей весь матч- посмотри на Соболева
Соболев давно уже заслужил красную и дисквалификацию матчей на 5 за своё поведение.
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валя_стакан
Ответ Александр Трофимов
Скопинцев на судью матом про орал. скажи спасибо, что красную не дали, Сазонов чистая желтая. Срыв атаки. Какие вопросы?
Все орут на судей весь матч- посмотри на Соболева
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Александр Трофимов
Ответ валя_стакан
С КС ни одного вопроса у КС советов не было после матча, сегодня же арбитр искал повод удалить уже с первой минуты посадил защитников на ЖК
Скопинцев на судью матом про орал. скажи спасибо, что красную не дали, Сазонов чистая желтая. Срыв атаки. Какие вопросы?
0
-3
-3
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валя_стакан
Ответ Александр Трофимов
С Крыльями вам повезло, здесь вам вернулось))) с Торпедо Краснодару не повезло, здесь вернулось. Это российский футбол.
С КС ни одного вопроса у КС советов не было после матча, сегодня же арбитр искал повод удалить уже с первой минуты посадил защитников на ЖК
+1
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+1
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Александр Трофимов
Ответ валя_стакан
Как человек который видел все в крупных повторах по тв скажу что судейство было явно предвзятым в одну сторону.
С Крыльями вам повезло, здесь вам вернулось))) с Торпедо Краснодару не повезло, здесь вернулось. Это российский футбол.
0
-2
-2
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валя_стакан
Ответ Александр Трофимов
Как человек который был на стадионе скажу следующее Всё карточки по делу.
Как человек который видел все в крупных повторах по тв скажу что судейство было явно предвзятым в одну сторону.
+4
-1
+3
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Александр Трофимов
Ответ валя_стакан
Таких красных можно по 4-5 за матч давать. Просто все карточки динамовцам негодяй дает
Как человек который был на стадионе скажу следующее Всё карточки по делу.
+4
-8
-4
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skorpy55
Ответ валя_стакан
Подавать протест на судейство Любимoва
А толк то какой Валентин? Всё равно всё будет так как есть.....
+2
-2
0
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An Kr
Наступ Уциева в игре с Локо на ногу Тикнизяна даже фолом не был признан.🤣
+6
-2
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валя_стакан
Подавать протест на судейство Любимoва
+6
-6
0
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валя_стакан
Таких красных можно по 4-5 за матч давать. Просто все карточки динамовцам негодяй дает
+18
-9
+9
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T622222
Дикарь
+2
-4
-2
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