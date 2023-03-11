Хавбек «Динамо» Нгамале получил прямую красную на 57-й минуте. Он наступил шипами выше голени Сперцяну
Хавбек «Динамо» Муми Нгамале получил прямую красную карточку в игре с «Краснодаром».
Случилось это на 59-й минуте матча Мир РПЛ. Нгамале наступил шипами выше голени Эдуарду Сперцяну.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.
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