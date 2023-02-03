Хавбек «Динамо» Нгамале: «Я бы отменил ВАР – это сильно портит футбол. Каждый сантиметр высчитывают»

рассказал о своем отношении к видеоповторам в футболе.

— На ЧМ-2022 мы увидели несколько нововведений: полуавтоматическое определение офсайда, много дополнительного времени. Будь возможность, какое правило ты бы изменил, добавил или убрал?

— Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает! – сказал хавбек « » и сборной .