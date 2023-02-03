Хавбек «Динамо» Нгамале: «Я бы отменил ВАР – это сильно портит футбол. Каждый сантиметр высчитывают»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва сборная Камеруна по футболу видеоповторы Муми Нгамале Футбол

Муми Нгамале рассказал о своем отношении к видеоповторам в футболе.

— На ЧМ-2022 мы увидели несколько нововведений: полуавтоматическое определение офсайда, много дополнительного времени. Будь возможность, какое правило ты бы изменил, добавил или убрал?

— Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает! – сказал хавбек «Динамо» и сборной Камеруна.

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1 комментарий

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Алексей Петров
Я вообще бы офсайды отменил на сезон!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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