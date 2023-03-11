У «Локо» 2 победы в РПЛ подряд впервые с августа

« ив» выиграл 2 матча подряд в Мир РПЛ впервые с августа.

В субботу команда тренера Михаила Галактионова обыграла « » (1:0). До этого была победа над «Ростовом» (3:0).

Последний раз у «Локо» было 2 победы подряд в в августе.

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