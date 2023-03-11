У «Локо» 2 победы в РПЛ подряд впервые с августа

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» выиграл 2 матча подряд в Мир РПЛ впервые с августа.

В субботу команда тренера Михаила Галактионова обыграла «Ахмат» (1:0). До этого была победа над «Ростовом» (3:0).

Последний раз у «Локо» было 2 победы подряд в РПЛ в августе.

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37 комментариев

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dimkaa1
Ответ Champions 26
вам спасибо, что забрали у нас Тикнизяна с Марадишвили
Какие претензии к Тикнизяну в последних играх?
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окосевший йагупоп
Ответ xomamb
Лантратов, Пиняев, Глушенков - отличные трансферы стоило только дать пинка под зад шарлатану Цорну с его немчурой, как дело пошло на лад
Да и Дзюба в целом оправдывает себя.
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Direct free kick
Очень слабый клуб локомотив
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Champions 26
Ответ Снегири и суперклей
Какой же волшебный Карпукас! Спасибо коням за то, что увели у нас Мухина
вам спасибо, что забрали у нас Тикнизяна с Марадишвили
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Пинающий Достоинства
Старый добрый характер Локо, ура)
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RusDunkelheit
Ответ LokoMasteR
❤️💚 молодцы с дисциплиной надо что то делать. без Магкеева в Ростове все было прекрасно, зачем его ставить вообще в состав
Баринов дисква
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TheSportNik
Ахмат упустил победу, как можно было иметь 11 против 9 и не выиграть?
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раскаявшийся жиробас
Ответ Percival
По итогам сезона: ВСЕХ защей Локо отправить в пердив, всех остальных - оставить в РПЛ. Надеюсь так можно, не?
Тикнизян и Кузьмичёв норм, Ненахов - дно весь сезон, Макгеев после травмы просто ноль
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Алексей Антонов
Давно я такой силы воли не видел у Локо. Молодцы-красавцы!
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mishakmv96
Очень ценная победа, учитывая обстоятельства. Классно отоборонялись во втором тайме. При немцах мы бы такой матч не выиграли, Галактионов пока всё правильно делает
+5
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Иван Егурнов
Команда добыла героическую победу, несмотря на усилия двух баранов в своём составе! Молодцы!

Магкеева надо лишить месячной зарплаты и усадить на лавку глубоко. Он в воздухе вообще играть не умеет - либо из под него забивают головой, либо он фолит, махая локтями.

Ненахова - вернуть родителям!
+5
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Joel Campbell
Ответ error505
С победой! Самый трудный матч в сезоне...
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-9
-9
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xomamb
Лантратов, Пиняев, Глушенков - отличные трансферы
стоило только дать пинка под зад шарлатану Цорну с его немчурой, как дело пошло на лад
+13
0
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Garri2104
Опять Ненахов привозит, это какой то кошмар, не нужный балласт
+16
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Фут.Боль
Молодцы, проявили характер. Лантратов браво.
+6
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Serega Ac-Milan
Я горд за сегодняшний Локомотив ! С победой !
+5
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Сергей Сунчилиев
Алё, победа над Ростовом 3:1. Спасибо конечно но давайте писать честно и правильно
+3
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Аня Козаченко
я правильно поняла, что у Локо две победы подряд впервые с августа? просто из заголовка и текста новости непонятно
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Garri2104
вот я понимаю командный дух, команда преобразилась безусловно
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тот самый Кадрус
Магкеева в дубль, Ненахова вон из кЛуба. Это уже не первая красная в сезоне да ещё и пенальти привозил. Максим мина, оставленная немцами после себя.
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Attikus
А что с лайвом в матч-центре происходит?
+4
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rusichi
Молодцы! Выстояли вдевятером!!!
+4
0
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Percival
По итогам сезона: ВСЕХ защей Локо отправить в пердив, всех остальных - оставить в РПЛ. Надеюсь так можно, не?
+4
-1
+3
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Снегири и суперклей
Какой же волшебный Карпукас! Спасибо коням за то, что увели у нас Мухина
+32
-1
+31
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Реджекшен
Локо в порядке, приятно смотреть. Вдесятером абсолютно на равных играли, после удаления Ненахова конечно сложно было, но победа есть победа!
+12
0
+12
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