У «Локо» 2 победы в РПЛ подряд впервые с августа
«Локомотив» выиграл 2 матча подряд в Мир РПЛ впервые с августа.
В субботу команда тренера Михаила Галактионова обыграла «Ахмат» (1:0). До этого была победа над «Ростовом» (3:0).
Последний раз у «Локо» было 2 победы подряд в РПЛ в августе.
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