Кроос провел 400-й матч за «Реал». Тони на 6-м месте среди легионеров, до Роналду – 38 игр, до лидирующего Бензема – 232
Тони Кроос проводит юбилейный матч за «Реал».
Матч 25-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (3:1) стал для немецкого полузащитника 400-м в составе мадридского клуба во всех турнирах. Он вышел на шестое место по этому показателю среди легионеров.
Топ-6 легионеров «Реала» по количеству матчей за клуб выглядит так:
1. Карим Бензема (Франция) – 632 матча
2. Марсело (Бразилия) – 546
3. Роберто Карлос (Бразилия) – 527
4. Лука Модрич (Хорватия) – 471
5. Криштиану Роналду (Португалия) – 438
6. Тони Кроос (Германия) – 400.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Его подробную статистику можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
6 комментариев