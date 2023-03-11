Кроос провел 400-й матч за «Реал». Тони на 6-м месте среди легионеров, до Роналду – 38 игр, до лидирующего Бензема – 232

Тони Кроос проводит юбилейный матч за «Реал».

Матч 25-го тура против « » (3:1) стал для немецкого полузащитника 400-м в составе мадридского клуба во всех турнирах. Он вышел на шестое место по этому показателю среди легионеров.

Топ-6 легионеров « » по количеству матчей за клуб выглядит так:

1. (Франция) – 632 матча

2. Марсело (Бразилия) – 546

3. Роберто Карлос (Бразилия) – 527

4. Лука Модрич (Хорватия) – 471

5. (Португалия) – 438

6. Тони Кроос (Германия) – 400.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Его подробную статистику можно найти здесь.

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