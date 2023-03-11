Кроос провел 400-й матч за «Реал». Тони на 6-м месте среди легионеров, до Роналду – 38 игр, до лидирующего Бензема – 232

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Эспаньол Роберто Карлос Ла Лига рейтинги Марсело Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Тони Кроос проводит юбилейный матч за «Реал».

Матч 25-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (3:1) стал для немецкого полузащитника 400-м в составе мадридского клуба во всех турнирах. Он вышел на шестое место по этому показателю среди легионеров.

Топ-6 легионеров «Реала» по количеству матчей за клуб выглядит так:

1. Карим Бензема (Франция) – 632 матча

2. Марсело (Бразилия) – 546

3. Роберто Карлос (Бразилия) – 527

4. Лука Модрич (Хорватия) – 471

5. Криштиану Роналду (Португалия) – 438

6. Тони Кроос (Германия) – 400.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Его подробную статистику можно найти здесь.

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6 комментариев

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mr_ h2o
Ответ Станислав Кривенко
Скорее Байеру, ведь расцвёл он именно в аренде в Леверкузене. Как и КАРВАХАЛЬ)
Я думаю тут речь о том, что его за копейки отдали. 30 млн насколько помню и купили Алонсо за 20
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meredow06
Старичок и Легенда Реала получается
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Станислав Кривенко
Ответ Андрей Хенто
Легенда, спасибо Баварии за такого шикарного игрока!
Скорее Байеру, ведь расцвёл он именно в аренде в Леверкузене. Как и КАРВАХАЛЬ)
0
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Биллибоб
РК конечно машина, в среднем отбегал 47 матчей за сезон
+1
-1
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Artem Piatkov
Ответ Андрей Хенто
Легенда, спасибо Баварии за такого шикарного игрока!
Бавария: Приходите ещё! :))
0
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Андрей Хенто
Легенда, спасибо Баварии за такого шикарного игрока!
+14
0
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