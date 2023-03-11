«Реал» выиграл впервые за 4 матча. Дальше – «Ливерпуль» и «Барселона»
«Реал» одержал первую победу за 4 матча.
В субботу команда Карло Анчелотти обыграла «Эспаньол» (3:1) в 25-м туре Ла Лиги.
До этого у «Реала» не было побед в трех матчах подряд – две ничьих и поражение.
«Реал» по-прежнему идет на 2-м месте в Ла Лиге, отставая от «Барсы» на 6 очков при матче в запасе у каталонцев.
15 марта «Мадрид» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, 19-го – с «Барселоной» в Ла Лиге.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Да и отрыв у Барсы весомый
Не выиграют