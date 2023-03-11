«Реал» выиграл впервые за 4 матча. Дальше – «Ливерпуль» и «Барселона»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига Футбол

«Реал» одержал первую победу за 4 матча.

В субботу команда Карло Анчелотти обыграла «Эспаньол» (3:1) в 25-м туре Ла Лиги.

До этого у «Реала» не было побед в трех матчах подряд – две ничьих и поражение.

«Реал» по-прежнему идет на 2-м месте в Ла Лиге, отставая от «Барсы» на 6 очков при матче в запасе у каталонцев.

15 марта «Мадрид» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, 19-го – с «Барселоной» в Ла Лиге.

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20 комментариев

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Иван Куянец
Ответ Анвар Масимов
реал так ЛЧ выиграл в прошлом году . автобусом))
Он автобусом забивал три псж, 5 челси ,6 сити "лучшему клубу англии" это автобус?
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Анвар Масимов
Ответ белошип
Ну на тренировочном спотифае Реал обязан брать 3 очка,надеюсь хоть в этот раз полосатый кабинет не парканет позорный бус)
реал так ЛЧ выиграл в прошлом году . автобусом))
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Barca_mania
Ответ Сикарио
Надо топтать обоих, особенно коррупционный кабинет.
топтать?) то есть вы петухи?
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Владимир Самсонов
Ответ Бухгалтер2021
будет очень странно ..если Реал не выиграет чемпионат
Не будет. У Реала много лишних матчей - клубный чемпионат мира, плей-офф ЛЧ. А обойма небольшая.
Да и отрыв у Барсы весомый
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Владимир Самсонов
Ответ Bazilic
Эспаньол видимо только против Барсы настраивается)
Может Эспаньолу просто класса не хватает?
+1
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белошип
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Топталкае не выросла.
2:5)
+3
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белошип
Ну на тренировочном спотифае Реал обязан брать 3 очка,надеюсь хоть в этот раз полосатый кабинет не парканет позорный бус)
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-2
-2
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Сикарио
Надо топтать обоих, особенно коррупционный кабинет.
Топталкае не выросла.
+2
-7
-5
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Maksat.Ak.RM
важный отрезок сезона надо показать максимум .... хала Мадрид
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Maksat.Ak.RM
Бензема конечно не хватает и естественно алаба
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Cevin Cigan
Можно и без Бензина забивать,но лучше с ним! Ждём Ливер!!!
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Бестрофейник 19/20
Ливерпуль должны пройти. Можно засушить матч, отыграть 3 гола сложно будет. Все силы нужно вкладывать на Барселону
+1
-2
-1
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Сикарио
Надо топтать обоих, особенно коррупционный кабинет.
+22
-8
+14
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Андрей Хенто
Важная победа с психологической точки зрения, перед очень серьезными матчами.
+12
-2
+10
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Joel Campbell
Ответ Бухгалтер2021
будет очень странно ..если Реал не выиграет чемпионат
Дам спойлер
Не выиграют
+3
-4
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fellx
Ответ Bazilic
Эспаньол видимо только против Барсы настраивается)
Они в этом матче вели 0:1, но Реал снова показал характер
+24
-4
+20
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Бухгалтер2021
будет очень странно ..если Реал не выиграет чемпионат
+1
-5
-4
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Плотников Семен
Как бы не хотелось на фоне таких результатов верить в камбек ливерпуля, но все же это почти невозможно, потому что реал на лч настраивается как сумасшедшие, самая непредсказуемая команда Европы в отдельно взятом матче.
+2
-2
0
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meredow06
Hala Madrid
+2
-4
-2
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Bazilic
Эспаньол видимо только против Барсы настраивается)
+4
-8
-4
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