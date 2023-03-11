«Реал» выиграл впервые за 4 матча. Дальше – «Ливерпуль» и «Барселона»

« » одержал первую победу за 4 матча.

В субботу команда обыграла « » (3:1) в 25-м туре .

До этого у «Реала» не было побед в трех матчах подряд – две ничьих и поражение.

«Реал» по-прежнему идет на 2-м месте в Ла Лиге, отставая от «Барсы» на 6 очков при матче в запасе у каталонцев.

15 марта «Мадрид» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, 19-го – с «Барселоной» в Ла Лиге.

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